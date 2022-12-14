IU同款「NB防水奶茶鞋」雨天必備！　PUMA聯名AMI打造超燒山系單品

記者鮑璿安／ 綜合報導

面對冬季的陰雨天氣，入手一款結合戶外概念的鞋款成為上策，其實New Balance 在秋冬就帶來了許多防水款式，兼具外觀和性質；PUMA 則是與AMI 迎來第二波戶外聯名系列，潮粉千萬別錯過！

New Balance 秋冬機能鞋款



▲李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA® 系列 1906R，具備防潑水功能。（圖／品牌提供）

New Balance特別請到亞太區形象大使李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA® 系列 1906R ，勢必又是一雙話題鞋款，本季特別採用軍規等級的 CORDURA® 抗撕裂面料，加上防潑水功能應對陰雨天氣，性能與顏值兼具。此外，有著經典 574 鞋履輪廓、結合新穎潮流線條的 57/40 ，則是首次搭載 GORE-TEX® 防水材質，也成為熱門首選之一。

PUMA x AMI 第二波秋冬聯名系列





▲PUMA 與巴黎時裝名品 AMI 合作打造戶外概念鞋款。（圖／品牌提供）



PUMA 與巴黎時裝名品 AMI 再度攜手合作，結合戶外運動元素帶來了經典 SUEDE、Rider、TRC Blaze 及 Slipstream 等鞋款的翻玩重製，讓死忠鞋迷有全新入手的機會，結合 PUMA旗下的狂野美洲獅、AMI經典品牌元素於系列單品上，成為百搭又時髦的選擇。

Reebok 再次攜手FTMD帶來最新聯名系列「The Golden Mountaineering」

▲鞋款Club C Revenge Vintage的設計充分參考了戶外登山風格與功能性。（圖／品牌提供）

Reebok和馬來西亞Outdoor Lifestyle品牌 Futuremade Studio（FTMD）推出第三次聯名商品，鞋款Club C Revenge Vintage的設計充分參考了戶外登山風格與功能性，色系則是使用了山谷中的苔蘚綠及大地米色，搭配針織尼龍的鞋面增加耐磨性。