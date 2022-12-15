2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切

▲2023新年度流行髮型回歸寧靜和崇尚自然。

記者張毓容／台北報導

新的一年即將到來，要換什麼新髮型你想好了嗎？知名台北髮廊好剪才團隊點出，2023的髮型趨勢回歸寧靜和崇尚自然，有3大重點「無重量」、「低明度」、「自然捲」，訴求打造不刻意、陽光輕拂、空氣輕透感的髮型畫面，好剪才更攜手高雄尤拿團隊示範6款女性髮型，像是「柏得髮」兼具優雅和率性的高級感，堪稱是新一代女神髮型。

＃柏得髮Border Cut



層次剪髮風潮繼續延燒，而「柏得髮」帶著層次輕盈的線條和紋理，讓髮絲漸次落在下巴至鎖骨，凸顯脖子至肩膀的肌膚線條。好剪才髮型團隊說明，可以在臉際內層挑染「沙灰色」光影，更能顯出清爽薄透感，如同自帶陽光，隨時可見灑落在髮絲周圍的光透，完美營造率性與優雅的高級氣場，可說是最佳氣質女神髮型！

＃靈俐染Clever Cut



靈俐短髮本身就輕巧，兩側髮絲不論勾耳或輕放，看來都很聰穎，再為瀏海內側至臉際輪廓，挑染上2023 Pantone「懷舊綠」點綴，有了彩度對比、臉際光影，看起來更是活力充沛。

＃摩德燙Mods Perm



「摩德燙」是強調耳下鬆軟隨性的波紋，並刻意在髮尾勾勒出「外翹」捲度，和以往燙髮表現大多為內彎不同，可以任你隨意撥弄、輕易展現鬆亂自然的內外翹紋理，很適合懶女孩塑造「不整理髮型」的新高度，當然也能按照心情編綁造型，隨時展現不同面貌。

＃蕾絲燙Lace Perm



好剪才髮型團隊說明，「蕾絲燙」為多重層次的小捲紋理，搭配慵懶的層次剪裁，讓整體髮型不會過於稚嫩，輕盈綿延的蕾絲捲度能讓視線集中在臉部輪廓，使五官顯得更立體，彷似自帶柔美濾鏡一樣，展現出溫暖而自信的氣息。

＃流蘇染Page Cut



以俐落的一刀切為基底，加上雙頰勾耳線條，設計成輕巧的層次結構，搭配玫瑰金莎色融合霧灰的「玫瑰霧灰色」，頭頂以手挑刷染增加光線對比，增添髮型高級感，更多了些直率氣息，營造出優雅個性並存的氛圍。

＃木棉染Misty Color



高層次的個性剪裁搭配木棉染髮色，不僅能增加髮絲輕盈氛圍，也能讓後腦勺保持著適當飽滿與蓬鬆，臉際周圍散落的層次更能為雙頰打上自然陰影感，帶來修飾臉型的效果。

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