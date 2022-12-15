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風・Luxury／寶璣生肖錶變溫柔了　兔子雲朵上嬉戲吸女性目光

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▲▼ 兔年錶 。（圖／公關照）

▲寶璣限量發行8只Classique 9075兔年限定版女錶。（圖／寶璣提供）

記者陳雅韻／台北報導

迎接兔年來臨，瑞士名錶品牌陸續發布兔年錶，多數延續採用以往生肖錶的裝飾工藝，展現一致的風格。唯寶璣（Breguet）每年都有新創意，猶記得今年以著名的機刻雕花和鐫刻工藝成就霸氣的猛虎錶，近日為兔年則打造溫柔版的Classique 9075兔年限定版女仕腕錶，襯托女性睿智與機敏的特質。

▲▼ 兔年錶 。（圖／公關照）

▲寶璣兔年女錶的白兔以浮雕形式鐫刻於琺瑯之上。

寶璣溫柔版兔年錶
寶璣限量發行8只的Classique 9075兔年限定版女仕腕錶，運用琺瑯工藝與鐫刻技藝，詮釋6隻姿態各異的靈動兔子在軟綿綿的雲朵上嬉戲，繞圈的模樣猶如隨著時間流轉，所有圖案均以手工雕刻完成，中央竹、菊與梅花鐫刻於琺瑯表層下方，白兔則以浮雕形式鐫刻於琺瑯之上，做工細膩。

▲▼ 兔年錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕錶限量88只，922,000元。（圖／蕭邦提供）

蕭邦蒔繪秀奔跑兔
蕭邦（Chopard）再度與日本百年歷史的山田平安堂工坊攜手，由漆藝大師小泉三教繪製全球限量88只的L.U.C XP兔年蒔繪腕錶面盤，透過漆繪與金粉相結合的手工技藝，展現奔跑的兔子畫面，極具動感，背景襯上一輪明月與花草植物，洋溢濃濃和風；搭載L.U.C 96.17-L型蕭邦超薄自製機芯，完美結合藝術與鐘錶工藝。

▲▼ 兔年錶 。（圖／公關照）

 

▲雅典錶鎏金系列靈兔生肖腕錶，1,450,000元。（圖／雅典錶提供）

雅典內填琺瑯秀靈兔
雅典錶（Ulysse Nardin）限量88只的鎏金系列靈兔生肖腕錶，運用內填琺瑯工藝，以群山、綠色梯田為背景，描繪一對兔子在旭日東昇的早晨享受陽光沐浴的景象，仔細欣賞除了琺瑯色彩層次之美，品牌還請雕刻大師悉心雕琢錶面的金屬輪廓線，讓太陽展現萬丈光芒，每座山脈、梯田也有不同的紋理與層次，相當精緻。

▲▼ 兔年錶 。（圖／公關照）▲▼ 兔年錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain限量50只的Villeret中華年曆腕錶，自動盤鐫刻兔子圖案，2,795,000元。（圖／Blancpain提供）

Blancpain兔子躍上自動盤
Blancpain結合中華傳統及農曆曆法、陽曆以及月相功能的Villeret中華年曆 Traditional Chinese Calendar腕錶赫赫有名，同時加上當年生肖圖案，深受華人市場喜愛。迎接兔年來臨，錶背自動盤上鐫刻一對兔子，毛茸茸的毛海紋理相當逼真，限量50只。

▲▼ 兔年錶 。（圖／公關照）

 

▲伯爵限量38只的Altiplano系列兔年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶，未定價。（圖／伯爵提供）

伯爵灰階琺瑯兔
伯爵（PIAGET）延續過往Altiplano生肖錶傳統，由彩繪大師Anita Pochet親製大明火掐絲琺瑯工藝錶盤，以高難度灰階琺瑯生動描摹一對看往相同方向的兔子，搭配錶圈鑲嵌78顆美鑽，流露優雅氣息，內載自製430P超薄手動上鍊機芯，佩戴起來舒適合手，限量38只。

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關鍵字：

風Luxury, 兔年, 寶璣, Breguet, 蕭邦, Chopard, 雅典錶, Ulysse Nardin, PIAGET, 伯爵, Blancpain

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