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禦寒必備5款精品毛帽　Lisa同款復古休閒、Acne Studios修飾小臉5千有找

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實習記者黃麗頻／綜合報導

在寒冷的天氣裡，除了大衣、羽絨外套能夠禦寒，毛帽也是標配之一，頭部保暖工作相當重要，當然造型更是不可或缺；《ET FASHION》精選5款精品毛帽，不僅時尚耐看，更能為整個冬天帶來溫暖。

LOUIS VUITTON 羊毛冷帽

採用100%純羊毛製造，再以Monogram帆布及皮革製成的標籤點綴，靈感取材自LV行李箱的製作傳統，同時更代表向品牌致敬之意，使毛帽洋溢優雅、奢華氣息。

▲禦寒必備５款精品毛帽。（圖／翻攝自官網）

▲LOUIS VUITTON 羊毛冷帽，NT$16,400。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

MIU MIU 針織冷帽

以70%羊毛揉和30％羊絨，採用針織手法飾以不同闊度的條紋圖案，將毛帽風格定向運動風，設計精緻活潑，配飾綴以品牌的織花字樣標誌，使整體特色鮮明，卻不張揚。

▲禦寒必備５款精品毛帽。（圖／翻攝自官網）

▲MIU MIU 針織冷帽，NT$14,000。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

CELINE 刺繡針織羊毛帽

承襲品牌一概的極簡風，由100%喀什米爾羊絨製成，寬鬆剪裁配上復古美式壓線設計，最後壓上品牌LOGO，簡單明瞭，使毛帽更顯精緻，跟著Lisa搭配美式休閒服，一展舒適簡約風。

LOEWE Anagram 羊毛別針毛線帽

同樣由100%羊絨製成，Loewe以羅紋針織為設計核心，別上同色系的Anagram別針，再加上小牛皮製成的品牌LOGO立體壓紋，為整體細節大加分，短版的帽身越顯可愛。

▲禦寒必備５款精品毛帽。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE Anagram 羊毛別針毛線帽，NT$ 13,000。（圖／翻攝自LOEWE官網）

Acne Studios LARGE FACE LOGO BEANIE

除了圍巾之外，Acne Studios的毛帽也相當有名，採用100％厚實羊毛製成，粗羅紋線條設計，加上品牌標識性表情LOGO，不僅經典又保值，大面積的上翻設計，加強縮小臉部效果，絕對是冬天必備！

▲禦寒必備５款精品毛帽。（圖／翻攝自官網）

▲Acne Studio LARGE FACE LOGO BEANIE，€ 150（約NT$4,900）。（圖／翻攝自Acne Studio官網）

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關鍵字：

毛帽, 秋冬時尚, LOUIS VUITTON, MIU MIU, CELINE, LOEWE, Acne Studio, Lisa

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