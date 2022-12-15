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營養師點名「6種食物」讓你增加飽足感，改善天冷嘴饞壞毛病

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▲▼營養師點名「6款飽足感食物」。（圖／Pexels）

▲黑咖啡適量補充，能幫助燃燒脂肪。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一冷，食慾就跟著大開，你也有這樣的困擾嗎？為了避免小腹長滿一圈肉，不如讓自己養成吃健康食物的小鳥胃吧！營養師高敏敏點名「6種讓你增加飽足感」的食物，跟著吃就沒錯！

#黑咖啡

不少人每天都會來杯黑咖啡，黑咖啡有不少優點，像是提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等等，營養師高敏敏建議早上或是運動前可以來杯無糖黑咖啡，熱量低又能幫助代謝，記得適量喝、勿過量。

▲▼營養師點名「6款飽足感食物」。（圖／Pexels）

#綠茶

抗氧化效果不錯的綠茶，也能幫助調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收、減緩血糖上升速度、幫助燃脂。

#多喝水

多喝水對身體好處多，營養師高敏敏表示，人體血液中有70%是水分組成，而身體會不斷排出水分，所以多喝水很重要，多喝水不只能加強代謝，還可以降低食慾。

▲▼營養師點名「6款飽足感食物」。（圖／Pexels）

#優質蛋白質

我們身上的皮膚、指甲、毛髮等，都需要蛋白質的營養才能構成，體內足夠的蛋白質可以增加飽足感、增肌減脂。

#各色蔬菜

含有膳食纖維的蔬菜可以增加飽足感，也能幫助腸道健康、增加免疫力。

▲▼營養師點名「6款飽足感食物」。（圖／Pexels）

#低GI水果

喝果汁擔心甜分太高，當肚子餓或是嘴饞時，可以多吃低GI水果，除了幫助補充營養之外，也能抑制飢餓感，偶爾想來一杯蔬果汁，也是不錯的方式。

營養師也提醒，想吃東西時不要壓抑，吃點健康食物沒有關係，來盤水果、喝杯豆漿或牛奶優酪乳、來片雞胸肉等都可以，但也不要放縱自己吃高熱量食物，像是炸物、加工食品、甜點，多吃蔬菜、低卡原型食物才是重點。

關鍵字：

飽足感, 飽足感食物, 冬季, 天冷, 嘴饞

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