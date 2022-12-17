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500元交換禮物清單　吐司小夜燈超療癒、雞尾酒組合讓氣氛好嗨

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實習記者黃麗頻／綜合報導

「叮叮噹～鈴聲多響亮～」隨著聖誕歌曲響起，辦公室裡眾所矚目的交換禮物即將來臨啦！還沒想好要買什麼禮物嗎？以下特搜4款500元交換禮物清單，不僅療癒還超實用，一秒成為辦公室焦點！

窩在家 – 萬貫家財滾滾來招財地墊

想要祝福同事升官發財，一起早日脫離社畜的行列？那就送他這個福氣滿滿的腳踏墊吧，立體又逼真設計是不是超級萌！

▲500元交換禮物清單。（圖／Pinkoi提供）

▲窩在家 – 萬貫家財滾滾來招財地墊，NT$399。（圖／Pinkoi提供，下同）

Enter Fun – 吐司小夜燈

上班的時間總是緊繃，無法好好休息片刻？這個療癒人心的吐司小夜燈絕對會是最好的選擇，除了造型可愛，還能當作手機架，是不是超實用。

▲500元交換禮物清單。（圖／Pinkoi提供）

▲Enter Fun – 吐司小夜燈，NT$350。

謝氏家瓷 - 日式創意陶瓷泡麵碗帶蓋

熬夜追劇應該是大多數上班族的小確幸，這時候泡碗熱騰騰的泡麵，配上這碗泡麵造型的湯杯組，不僅環保又具有生活儀式感！

▲500元交換禮物清單。（圖／Pinkoi提供）

▲謝氏家瓷 - 日式創意陶瓷泡麵碗帶蓋，NT$415。

沐．雞尾酒 - 調酒膠囊配方綜合6入組

姊妹好友相聚搭配一點酒精微醺會更有氣氛，如果大家可以一起DIY又更為活動增加熱絡氛圍，配方膠囊裡不含酒精，可自行選擇想搭配的酒類，如：啤酒、威士忌、伏特加等，調出獨特又好喝的調酒，儘管這組合超出一點點預算，不過還是非常適合列入清單中，一起讓氣氛嗨起來。

▲500元交換禮物清單。（圖／Pinkoi提供）

▲沐．雞尾酒 - 調酒膠囊配方綜合6入組，NT$530。

►小熊維尼扮成萌兔抱著紅蘿蔔！東京迪士尼「兔年限定玩偶」太可愛

►1000元內交換禮物清單　頭皮保養組超熱門、聖誕樹擴香燈充滿氛圍感

關鍵字：

聖誕節, 聖誕禮物, 交換禮物, Christmas

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