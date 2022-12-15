2023跨年煙火「360度展演」4面都能看　結合高樓燈光、雷射元素歷年最多

▲台北101公布2023年跨年煙火動畫。（影／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

台北101今（12／15）公布2022年跨入2023年慶祝煙火內容，總長包括60秒倒數共360秒跟去年相同，因應全球永續議題，煙火發數維持1.6萬發不變，為求呈現畫面更加豐富，今年結合煙火、動畫、原創音樂以及高樓燈光跟雷射共5個元素，是歷年最多，強調360度的全展演內容，即便不在市府廣場跨年，在遠處也能欣賞，且更不受天氣影響。

▲台北101公布2023年跨年煙火主題。（圖／業者提供）

台北101表示，2023跨年煙火以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，希望用「光」帶著大家一起跨越新年。在經歷了將近三年的全球疫情，如今終於迎來解封，世界出現了曙光，而跨年大秀提及的「關懷世界」，不僅僅是關懷世界和平，更包括後疫情時期的健康與通膨後的糧食問題、永續與暖化，透過影片表達對世界的關懷。

今年跨年煙火特別請來藝術家賴雨農擔任總導演，統籌視覺美學與硬體，以原創的動畫、音樂與燈光設計，為今年的新年大秀注入嶄新的新面貌。300秒表演內容包括和平鴿、笑臉以及生命之樹，同時搭配最新無屑低煙技術與T-Pad燈網，且在大樓其他三面新增高光雷射，四面都能有豐富表演內容，讓民眾分享新年喜悅。

而煙火則採用與杜拜哈里發塔及艾菲爾鐵塔提供同級產品，搭配本土山鈦煙火，以綠色花束、綠頭金虎尾、金色花束、紅頭金虎尾由下而上擊發，宛如由小樹苗逐漸成長為大樹的效果，另有新型態半月造型結構呈現出巨型動態展翅煙火，在頂端空中勾畫出一對巨型金黃色動態翅膀，最後還有以紅色呈現的「笑臉符號」，跟台灣山鈦煙火的金閃空中錦冠瀑布。