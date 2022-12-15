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孫芸芸御用化妝師傳授「秋冬底妝心法」，服貼的就像第二層肌膚

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▲▼底妝技法。（圖／翻攝自IG/朴敏英、孫芸芸）

▲秋冬底妝貼膚有技巧。（圖／翻攝自IG/aimeeyunyunsun、rachel_mypark）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫直降，冷風吹得臉乾荒脫皮，底妝總是上不去嗎？孫芸芸御用彩妝師游絲棋教你2個技巧畫底妝，讓你妝容服貼且跟緊你一整天。

#妝前使用韓妝「三水保養法」

韓妝的三水保養法，就是幫肌膚密集保濕，使後續底妝能夠服貼肌膚不卡粉。建議油肌可以用擦拭手法，乾肌可以在三步驟後，再加上乳霜鎖水保濕。

步驟1．化妝棉沾取化妝水，順著肌膚紋理擦拭。
步驟2．化妝水輕拍全臉，最後用像是彈鋼琴的手勢點壓肌膚。
步驟3．鼻翼、眼角、嘴角等容易卡粉的部位，再加強保濕。

#妝前保濕必須「等它吸收」

很多人容易上底妝起屑都是因為妝前保養才做好就上妝，記得一定要等「保養品全吸收進肌膚」再進行底妝步驟，建議保養後可以用面紙輕壓，把臉上殘留保養品帶走，後續才不會產生和底妝打架、浮粉等問題。

保濕底妝推薦

▲▼孫芸芸御用化妝師傳授「底妝2大心法」 。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 精質粉底乳霜，28ml，9,800元。

乳霜質地抹在肌膚上化為水狀，幫助均勻填補肌理，保濕補水效果優秀。

▲▼孫芸芸御用化妝師傳授「底妝2大心法」 。（圖／品牌提供）

▲Estee Lauder 24H聚光粉保濕粉底精華，2,400元。

蘊含84%保濕精華，且添加2倍玻尿酸、亞麻油酸與荷荷巴油等潤澤成分，上妝同時即為肌膚鎖水補水。

▲▼孫芸芸御用化妝師傳授「底妝2大心法」 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精御雅 極奧光感持色粉霜，2,700元。

添加高保濕性茶氨酸凝膠複合物與12種精選油劑，給肌膚帶來豐盈潤澤，上妝能防止卡粉和油光，不易脫妝。

關鍵字：

服貼底妝, 貼膚, 秋冬底妝, 技巧

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