41歲范冰冰乾肌冬季保養秘訣　美容油先手揉勻、再按摩儀拉提難怪零細紋

記者李薇／台北報導 圖／范冰冰微博

藝人范冰冰雖然已經41歲，但每每上鏡的肌膚狀態總是比很多年輕人都還要好，不但夠白皙，臉上也幾乎沒有細紋，可以說是完全看不出年齡；對於肌膚的保養，她分享，因為自己是乾性肌膚，所以在冬季特別困擾，會搭配美容油來加強滋潤度。

范冰冰表示，每天的肌膚狀態都會有一點不一樣，通常自己會根據當天的乾燥、鬆垮程度，來決定要使用的產品，像是最近冬季天氣乾冷、在室內又會開暖氣，所以會更加強膚況的滋潤度，尤其乾燥是肌膚的大忌，只要一乾，細紋、鬆垮、失去彈力都會出現，一定要趕快呵護起來。

【范冰冰美容油保養】

1.洗完臉之後，先使用化妝水滋潤肌膚，讓水分可以更快速地滲透進去。

2.接著用精華浸潤肌膚，只要挑選自己喜歡的精華液即可，不一定特別是要保濕、抗老或是美白之類的功效。

3.接下來使用精華油，通常范冰冰會使用一整個滴管的用量，先擠在手上之後，稍微用手心溫熱揉勻，再均勻塗抹於全臉肌膚。

4.接著，再度將雙手搓熱，透過僅存美容油的成分，由下往上，用整個手心包覆全臉，按摩同時往上拉提，她表示，每天至少都會有10分鐘以上的這種按摩。

5.最後由耳後往下帶到肩膀的位置，脖子同時往下稍微帶到，滋養潤澤即可。

6.等大約幾分鐘，臉部精華油全部吸收之後，范冰冰會再一次使用一滴管的美容油，一樣均勻塗抹全臉。

7.搭配有溫熱效果的按摩儀器（Y字型），一樣由下往上做全臉拉提，額頭部分垂直W字型移動、眼周由眼頭往眼尾向上提拉，蘋果肌位置可以頂住下緣，往上推按，抵抗地心引力。

8.最後，使用一個乳霜成分的面膜，全臉包括頸部都深層呵護，面膜剩下的乳霜還可以順便當作護手霜，相當方便。