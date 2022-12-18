fb ig video ETtoday search mobile

「豐臀金」大姊與老公奪年度時尚伴侶　全黑龐克風、馬甲婚紗藏愛意

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

時尚數據權威Lyst日前釋出2022年度時尚報告，其中於今年5月剛完婚的「卡戴珊家族」43歲大姊寇特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian） 和崔維斯巴可（Travis Barker）獲選年度時尚伴侶指標，而兩人的服裝風格以性感、龐克聞名，以下整理出4個「巴克夫婦的暗黑時尚」，一窺他們的瘋狂世界。

＃馬甲婚紗藏愛意

於2021年10月訂婚的 Kourtney 和 Travis 終於在今年5月完成人生大事，只見 Kourtney 穿上一襲Dolce & Gabbana的訂製復古迷你婚紗，以1960年代義大利的貼身內衣作為設計核心，揉和純白緞面與絲綢蕾絲材質製成，把性感及浪漫風格發揮得淋漓盡致；尤其是手工刺繡的頭紗，靈感來自 Travis 的頭部刺青，結合聖母瑪利亞肖像和各式花卉圖案，並繡上「family, loyalty, respect.」字樣，與 Travis 的刺青相呼應。另外，Travis 則選擇同品牌的西裝，並加上金色系的十字架項鍊，在嚴肅中一展叛逆風采。

▲Kourtney Kardashian,Travis Barker。（圖／翻攝自IG @kourtneykardash）

▲巴克夫婦的婚紗皆著用義大利品牌Dolce & Gabbana。（圖／翻攝自IG @kourtneykardash）

＃皮外套熱衷者

以龐克風格為穿搭主軸的巴克夫婦，想必絕不會錯過任何皮製服飾，從他們的日常穿著，不難看出他們對於皮外套的熱愛；在今年4月的秘密婚禮中，只見兩人都穿上黑色皮革機車外套，上面僅有鉚釘配飾，Kourtney 內搭繡以同色系大十字架亮黃色 T 恤，束起馬尾展現俐落風采，而 Travis 僅以銀色項鍊做為搭配，造型簡單卻相當帥氣，兩人更戴上相近的墨鏡，將愛意昇華至服裝中。

▲Kourtney Kardashian,Travis Barker。（圖／翻攝自IG @kourtneykardash）

▲身為龐克風的擁護者，Kourtney 和 Travis 都喜歡穿皮外套。（圖／翻攝自IG @kourtneykardash）

＃骷髏頭展現鮮明風采

自從與 Travis 開始約會後，或許是被伴侶的穿搭影響，Kourtney 一改先前的緊身衣、針織衫穿搭，轉為更加帥氣的風格，只見 Kourtney 穿上一套富有美式休閒風的深灰色套裝，而一旁的 Travis 則身穿黑色帽Ｔ配上同色系的飛行外套，看似低調的裝扮，兩人的服裝上皆繡有巨型的骷髏頭，不僅為整體造型增添鮮明的個性感，更能看出他們對於龐克風的熱愛。

＃同色系情侶衣超吸睛

除了黑色是巴克夫婦的摯愛色系，他們也時常選擇簡約的白色作為搭配，Travis 身穿重金屬樂團「猶大祭司（Judas Priest）」的無袖Ｔ恤，配上以金色暈染和鏈條綴飾的黑色長褲，頭戴黑色短版毛帽，以輕鬆模樣牽著妻子；而 Kourtney 則選擇與丈夫同色系的白色Ｔ恤，內搭黑色高領打底衣，為造型增添層次感，下半身更打造出「下衣失蹤」，僅以扣鏈造型示人，搭上黑色細高跟長靴，提升整體比例，儘管是簡約的裝扮，依然可以從小細節看出夫婦倆骨子裡的「龐克魂」。

►Lyst 2022年度時尚排行榜出爐！Miu Miu躍最熱品牌、PRADA腋下包風靡全球

►《艾蜜莉在巴黎》卡蜜兒正港法國時尚女　「斜背」百萬項鍊好時髦

關鍵字：

Kourtney Kardashian, Travis Barker, The Kardashians, Lyst, 情侶穿搭, 龐克風

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

今年就讓BV綠陪你過冬！三款「羽絨背心」時髦、保暖一件就夠

今年就讓BV綠陪你過冬！三款「羽絨背心」時髦、保暖一件就夠

營養師曝「小火鍋熱量圖鑑」，酸菜白肉湯、冬粉藏發胖陷阱 2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」 阿雅曝判斷「真朋友或塑料姐妹」4關鍵：好閨蜜能給你正能量 網曝「最暖蓋被法」：3床被子最好、毯子墊底讓你一覺到天亮 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 「在逃公主」白鹿雪銀禮服仙氣爆棚、「最美妃子」張嘉倪黑白皮草盡顯氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面