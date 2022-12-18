「豐臀金」大姊與老公奪年度時尚伴侶　全黑龐克風、馬甲婚紗藏愛意

實習記者黃麗頻／綜合報導

時尚數據權威Lyst日前釋出2022年度時尚報告，其中於今年5月剛完婚的「卡戴珊家族」43歲大姊寇特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian） 和崔維斯巴可（Travis Barker）獲選年度時尚伴侶指標，而兩人的服裝風格以性感、龐克聞名，以下整理出4個「巴克夫婦的暗黑時尚」，一窺他們的瘋狂世界。

＃馬甲婚紗藏愛意

於2021年10月訂婚的 Kourtney 和 Travis 終於在今年5月完成人生大事，只見 Kourtney 穿上一襲Dolce & Gabbana的訂製復古迷你婚紗，以1960年代義大利的貼身內衣作為設計核心，揉和純白緞面與絲綢蕾絲材質製成，把性感及浪漫風格發揮得淋漓盡致；尤其是手工刺繡的頭紗，靈感來自 Travis 的頭部刺青，結合聖母瑪利亞肖像和各式花卉圖案，並繡上「family, loyalty, respect.」字樣，與 Travis 的刺青相呼應。另外，Travis 則選擇同品牌的西裝，並加上金色系的十字架項鍊，在嚴肅中一展叛逆風采。

▲巴克夫婦的婚紗皆著用義大利品牌Dolce & Gabbana。（圖／翻攝自IG @kourtneykardash）

＃皮外套熱衷者

以龐克風格為穿搭主軸的巴克夫婦，想必絕不會錯過任何皮製服飾，從他們的日常穿著，不難看出他們對於皮外套的熱愛；在今年4月的秘密婚禮中，只見兩人都穿上黑色皮革機車外套，上面僅有鉚釘配飾，Kourtney 內搭繡以同色系大十字架亮黃色 T 恤，束起馬尾展現俐落風采，而 Travis 僅以銀色項鍊做為搭配，造型簡單卻相當帥氣，兩人更戴上相近的墨鏡，將愛意昇華至服裝中。

▲身為龐克風的擁護者，Kourtney 和 Travis 都喜歡穿皮外套。（圖／翻攝自IG @kourtneykardash）

＃骷髏頭展現鮮明風采

自從與 Travis 開始約會後，或許是被伴侶的穿搭影響，Kourtney 一改先前的緊身衣、針織衫穿搭，轉為更加帥氣的風格，只見 Kourtney 穿上一套富有美式休閒風的深灰色套裝，而一旁的 Travis 則身穿黑色帽Ｔ配上同色系的飛行外套，看似低調的裝扮，兩人的服裝上皆繡有巨型的骷髏頭，不僅為整體造型增添鮮明的個性感，更能看出他們對於龐克風的熱愛。

＃同色系情侶衣超吸睛

除了黑色是巴克夫婦的摯愛色系，他們也時常選擇簡約的白色作為搭配，Travis 身穿重金屬樂團「猶大祭司（Judas Priest）」的無袖Ｔ恤，配上以金色暈染和鏈條綴飾的黑色長褲，頭戴黑色短版毛帽，以輕鬆模樣牽著妻子；而 Kourtney 則選擇與丈夫同色系的白色Ｔ恤，內搭黑色高領打底衣，為造型增添層次感，下半身更打造出「下衣失蹤」，僅以扣鏈造型示人，搭上黑色細高跟長靴，提升整體比例，儘管是簡約的裝扮，依然可以從小細節看出夫婦倆骨子裡的「龐克魂」。

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