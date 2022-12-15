還沒上市就掀起討論！2023唇膏「人氣新作」盤點

▲2023的唇膏新作精彩可期。（圖／品牌提供、小紅書，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩解禁逐步放寬，悶久了的雙唇終於能夠大解放，不少彩妝品牌也趁勢推出唇膏新品，還沒上市就有熱烈的討論度，其中幾款熱賣色號，更是已有消費者臨櫃詢問，唇膏控們一起來了解！

TOM FORD

TOM FORD 在12月全新上市的性感細黑管-設計師絲絨霧光唇膏，更是讓人眼睛一亮，時尚的微霧光澤打造出年末溫柔撩人的魅力。

▲#90紅毯焦點。

設計師絲絨霧光唇膏一口氣推出5色，每款顏色都百搭時髦，是日常也能駕馭的顏色，其中#90紅毯焦點更是耐看，不挑膚的玫瑰紅棕色，霸氣中又帶有溫柔的韻味，絕對是約會斬男色首選。

GIORGIO ARMANI

▲主打色為#109 曖昧杏粉。

GIORGIO ARMANI奢華絲緞訂製唇膏，推出以來一直深受粉絲喜愛，其中上唇後潤澤顯色，堪稱是品牌當家唇彩。2023年ARMANI邀請好萊塢女星泰莎．湯普森，演繹亞曼尼女性的剛柔並濟、多樣多變風格。

▲#206的冷冽磚紅也很有人氣。

品牌更趁此一次推出全新6色，包括#109曖昧杏粉、#110溫婉琥珀、#206冷冽磚紅和#203率性可可，其中還有2款官網限定色分別為#304寄情甜橙和#507焰火玫瑰。

YSL

▲#1971主打色很襯托膚色。

YSL即將在2023年推出全新奢華緞面釉惑唇膏，獨家注入罌粟花植萃，添加頂級精華搭配聚色薄膜科技，將極度閃耀光澤注入雙唇，呈現前所未有透亮光感。一共推出11款豐富色選，其中#1971的釉光棕紅色在《小紅書》掀起討論，網友形容：「不挑膚色又有著高級氣場，就像韓劇裡的富家千金感。」