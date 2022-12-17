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2022日本@cosme熱賣底妝TOP 3公開！DIOR妝感美哭、第一名遮瑕百元價

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文／美人圈

日本公信力美妝品網站@cosme，每年都會在年末公布最熱門推薦商品，是美妝控必追的新訊之一！這回就帶來2022日本@cosme熱賣底妝TOP 3，從粉底、氣墊粉餅、遮瑕膏分別精選3款最受歡迎的彩妝，想入手底妝產品，看這篇絕對不怕踩雷~

2022日本@cosme熱賣粉底

TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++

植村秀「小方瓶」可說是美妝榜的老朋友啦！使用「智慧持妝粉體」和「超透氣科技」，一接觸肌膚的粉體就會瞬間轉換成乾爽、輕薄的質地，還專為亞洲人設計，多達24色粉底色號，實在太貼心，網友分享：「隱形毛孔超有感，而且也不太沾口罩，會一直想回購呀！」

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$1,900。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

TOP 2：蘭蔻 零粉感超持久粉底 SPF38 PA+++

這款根本是油光瑕疵肌的救世主，「水潤、好推、超輕薄」就是編對它的第一印象，長時間帶妝也不太會暗沉、浮粉，從沙漠乾肌到中東油田都可以安心入手，可說是各方面都表現相當可圈可點的底妝選手，榮登第二名實至名歸。

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲蘭蔻 零粉感超持久粉底 SPF38 PA+++，NT$2,200。

TOP 1：DIOR 超完美持久柔光粉底液

@Cosme網友們萬中選一、獲得一致好評的粉底就是它「DIOR 超完美持久柔光粉底液」，注入三色堇精萃、維他命E與保濕因子以及朱槿花萃，可以有效提升底妝光澤度，即使是沙漠乾肌也能24小時散發仙女柔光，卻又兼具優秀的持妝度，偏好水光感底妝的女孩必收！

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲DIOR 超完美持久柔光粉底液，NT$2,400。（圖／BEAUTY美人圈、DIOR）

2022日本@cosme熱賣氣墊粉餅

TOP 3：肌膚之鑰 恆潤光采氣墊粉霜

2022全新上市就登上榜單，這款恆潤光采氣墊粉霜真的是狠角色來著！集結五大珍稀珠寶級成分，注入「激光瓶」奢華保養能量，讓我們邊上底妝邊保養，「透、嫩、亮」的妝感更是美到讓人無法自拔，網友大推：「非常喜歡它彈潤的底妝質地，就連細紋也修飾得很好，上完妝就會忍不住照鏡子讚嘆呢！」

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲肌膚之鑰 恆潤光采氣墊粉霜，NT$3,300。（圖／肌膚之鑰）

TOP 2：Laura Mercier 煥顏氣墊粉餅

這款也是小編的心頭好，Laura Mercier 煥顏氣墊粉餅主打輕拍一層即可打造輕透水鑽妝感，如果想讓妝容更無暇，則可以疊擦第二層，這時妝感就會轉化為微霧高遮瑕光澤，妝效真的是超神奇，而且帶妝一整天也幾乎不會出油暗沉、脫妝，本身附的氣墊粉撲彈性十足、非常好上妝，真心大推。

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲Laura Mercier 煥顏氣墊粉餅，NT$1,900。（圖／Laura Mercier）

TOP 1：TIRTIR MASK FIT 氣墊粉餅

從一大票專櫃底妝中突圍殺出的是韓系氣墊粉餅TIRTIR，這款氣墊粉餅一共分成四種妝效，其中獲得第一名殊榮的正是紅色外殼的Red Cushion，主打輕輕一拍即可打造72小時不暗沉的妝感，還兼具優秀的遮瑕力，網友實際心得：「臉上的黑眼圈、痘疤、暗沉通通都能修飾，而且妝感非常細緻，就算近看也不會有粉感，一用就愛上！」

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲TIRTIR MASK FIT 氣墊粉餅，約NT$660。（圖／TIRTIR）

2022日本@cosme熱賣遮瑕膏

TOP 3：DIOR 超完美持久遮瑕乳

DIOR又再次擄獲櫻花妹的心！超完美持久遮瑕乳，承襲底妝系列的花植萃取成分，偏潤澤舒適的質地，輕輕一抹就立即服貼，即使層層堆疊也不太會卡紋、積線，編更是私心喜歡它的刷頭，超彈力的斜角可以很好地描繪眼下、鼻翼、嘴角，打造精緻底妝毫不費力。

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲DIOR 超完美持久遮瑕乳，NT$1,600。（圖／DIOR）

TOP 2：DECORTE 黛珂 四色遮瑕盤

2021年上市立刻引起熱議的明星商品，這款四色遮瑕盤擁有奶油霜般的質地，一盤兼具提亮、橘色校色、遮瑕等四款色選，可以輕鬆遮蓋痘疤、黑眼圈等等瑕疵，網友分享：「質地非常好推勻，即使是乾肌在冬天使用也不怕顯紋理，很適合拿來遮眼下！」

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲DECORTE 黛珂 四色遮瑕盤，約NT$1,100。（圖／DECORTE 黛珂）

TOP 1：the SAEM 絕美重點絲滑遮瑕液 

最終登上第一名寶座的遮瑕產品是它「the SAEM 絕美重點絲滑遮瑕液」，不僅小小一支方便好攜帶，最讓大家推崇的是那絲滑綿密的質地，加上優秀的遮瑕力以及百元價格，真的找不到理由不收啊！

2022日本@cosme熱賣粉底TOP 3：植村秀 無極限超時輕粉底 SPF24 PA+++，NT$

▲the SAEM 絕美重點絲滑遮瑕液 ，NT$200。（圖／the SAEM）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 日本, @cosme, 底妝, 氣墊粉餅, 粉底

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