fb ig video ETtoday search mobile

開工立刻預約！超繽紛3款美甲必做：北歐風雪花、溫暖感毛呢好日系

>

記者李薇／台北報導

過年剛好遇到長時間的假期，難得有空的人不妨可以去做個指甲彩繪，讓自己的雙手煥然一新，同時帶來新的好運，像是專屬於冬季才會有的雪花風格、毛呢材質，都很適合做成紅色的款式，或是嫩粉紅色也相當好看，而且會特別襯膚色白皙。

＃雪花風格好應景

▲指甲彩繪,指彩,日本,指甲,指甲油。（圖／IG）

▲雪花聖誕風格都很應景。（圖／nailparfaitgel IG）

以紅色或是粉紅為基底，上面運用筆觸描繪出繽紛迷你的雪花，搭配上金色配飾，可以顯現出專屬於冬季的奢華氛圍，優雅程度很高，幾乎是人人都可以輕鬆嘗試的款式，搭配一點亮粉裝點，更顯得活潑動感，宛如指尖真的下雪般浪漫。

＃毛呢貴婦感更高

▲指甲彩繪,指彩,日本,指甲,指甲油。（圖／IG）

▲秋冬毛呢感當道。（圖／nailsalon_r_aki IG）

毛呢也是近年非常流行的圖騰之一，尤其是秋冬季節，更是最適合拿來裝點在指尖上，而且這個毛呢可以運用很多同色系互相搭配，不一定要全部紅吱吱，可以局部使用就好，很適合初次嘗試紅色調，或是不喜歡太紅的女孩，又想要有好運氣的搭配。

＃2D指彩超可愛

▲指甲彩繪,指彩,日本,指甲,指甲油。（圖／IG）

▲2D感近看超有細節。（圖／nailbook.jp IG）

指彩走在很前面的日本，最近掀起一股2D風潮，甲面運用各種繽紛的跳色系，畫出大面積的基底色，接著，運用黑色線條描繪出邊框，白色製造出光澤感，這種款式不管短甲或是長甲做起來都很有趣，宛如漫畫手上身，適合喜歡搞怪風格的女孩。

關鍵字：

指甲彩繪, 指彩, 日本, 指甲, 指甲油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過

「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻

「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻

「5星座」嘴硬說沒事其實超在意，天秤不說代表和你不夠熟

「5星座」嘴硬說沒事其實超在意，天秤不說代表和你不夠熟

錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略 星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　 會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光 超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨 第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重 股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面