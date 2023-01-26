開工立刻預約！超繽紛3款美甲必做：北歐風雪花、溫暖感毛呢好日系

記者李薇／台北報導

過年剛好遇到長時間的假期，難得有空的人不妨可以去做個指甲彩繪，讓自己的雙手煥然一新，同時帶來新的好運，像是專屬於冬季才會有的雪花風格、毛呢材質，都很適合做成紅色的款式，或是嫩粉紅色也相當好看，而且會特別襯膚色白皙。

＃雪花風格好應景

▲雪花聖誕風格都很應景。（圖／nailparfaitgel IG）



以紅色或是粉紅為基底，上面運用筆觸描繪出繽紛迷你的雪花，搭配上金色配飾，可以顯現出專屬於冬季的奢華氛圍，優雅程度很高，幾乎是人人都可以輕鬆嘗試的款式，搭配一點亮粉裝點，更顯得活潑動感，宛如指尖真的下雪般浪漫。

＃毛呢貴婦感更高

▲秋冬毛呢感當道。（圖／nailsalon_r_aki IG）



毛呢也是近年非常流行的圖騰之一，尤其是秋冬季節，更是最適合拿來裝點在指尖上，而且這個毛呢可以運用很多同色系互相搭配，不一定要全部紅吱吱，可以局部使用就好，很適合初次嘗試紅色調，或是不喜歡太紅的女孩，又想要有好運氣的搭配。

＃2D指彩超可愛

▲2D感近看超有細節。（圖／nailbook.jp IG）



指彩走在很前面的日本，最近掀起一股2D風潮，甲面運用各種繽紛的跳色系，畫出大面積的基底色，接著，運用黑色線條描繪出邊框，白色製造出光澤感，這種款式不管短甲或是長甲做起來都很有趣，宛如漫畫手上身，適合喜歡搞怪風格的女孩。