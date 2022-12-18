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5大腿型 X 靴子穿搭公式！蘿蔔腿、O型腿不NG挑選法　視覺顯瘦5KG

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文／美人圈

天氣轉涼後，又是專屬靴子的季節到來啦！不過靴子穿搭其實非常考驗腿型，以下就整理了5大腿型ｘ靴子穿搭公式，無論你是蘿蔔腿、Ｏ型腿、肉肉腿，都只要對號入座，即可找到專屬你的命定靴款，現在就快來一起看看吧！

蘿蔔腿適合靴款：膝下靴、牛仔靴

蘿蔔腿主要特徵在於強壯的小腿肌，但大腿反而沒那麼粗，形成小腿像是蘿蔔一樣凸出的狀況，因此，最推薦可以選擇膝下靴或牛仔靴，膝下靴可以很大幅度地遮住小腿肉肉，讓腿型看起來更修長，而牛仔靴則可以透過V型寬筒以及稍微露出腳踝的優勢，來達到視覺延伸腿型的效果，削弱蘿蔔腿的缺點。

腿粗怎麼挑靴子？5大腿型ｘ靴子穿搭公式，蘿蔔腿、象腿這樣挑不NG，視覺顯瘦5KG
 
腿粗怎麼挑靴子？5大腿型ｘ靴子穿搭公式，蘿蔔腿、象腿這樣挑不NG，視覺顯瘦5KG
 
▲蘿蔔腿推薦選擇膝下靴或牛仔靴。（圖／IG@myojaeng、D+AF）
 
Ｏ型腿適合靴款：裝飾短靴、中筒靴

Ｏ型腿的特色就是大腿、膝蓋、小腿無法併攏，容易導致腿看起來不直，建議可以透過中筒靴、裝飾短靴來加以調整，材質硬挺的中筒靴可以讓腿型看起來更筆直，而裝飾短靴則可以達到調虎離山之計的效果，讓視覺上的目光落在緞帶、金釦等等裝飾上，避免暴露O型腿的缺點。

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▲Ｏ型腿選擇材質硬挺的中筒靴可以讓腿型看起來更筆直。（圖／Gracegift）

Ｘ型腿適合靴款：馬汀短靴、切爾西靴

X、XO型腿都是屬於在雙腳併攏時，膝蓋會呈現內旋、小腿肌肉外翻的情況，最推薦穿上馬汀短靴、切爾西靴，可以透過它們隱藏小腿外翻的缺陷，讓腿型比例看起來更完美，擁有筆直仙女腿不是夢。

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▲X、XO型腿最推薦穿上馬汀短靴、切爾西靴。（圖／小紅書@JOANLAND、Hunter）
 
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▲馬汀短靴。（圖／ Dr. Martens）

肉肉腿適合靴款：過膝靴

如果你是下半身整體較壯碩的肉肉腿，編最推薦可以挑選過膝靴，超過膝蓋的長度，它可以很好地藏住肉肉，打造胸以下都是腿的視覺效果，在挑選過膝靴時也要特別注意腿圍的部分，建議挑選36cm以上最好，也能透過筒寬製造出顯瘦的效果。

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▲肉肉腿可以挑選過膝靴。（圖／IG@myojaeng）

標準腿適合靴款：襪靴

如果天生DNA中樂透，屬於最完美的標準腿型的話，其實基本上各種靴款對你來說都不是問題，甚至連最貼腿、最難駕馭的襪靴也可以輕鬆駕馭，襪靴像襪子一樣貼合腳部，還可以讓小腿看起來更修長，同時兼具保暖與時尚感，很值得嘗試看看呢。

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▲標準腿可以輕鬆駕馭最貼腿的襪靴。（圖／IG@ootdmagazine）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 靴子, 長靴, 腿型, 穿搭

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