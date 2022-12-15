秋冬必備5款人氣保濕新品！Simple藍色安瓶、DR.WU水繃帶被狂讚

▲做好保濕是養出好肌膚的基本。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導

最近氣溫狂降，終於有冬天的感覺，但你的肌膚也跟著變成「乾妹妹」了嗎？保濕可說是保養最基本也很重要的一環，尤其到容易乾燥的秋冬更是重要，最近就有不少神級保濕新品登場，一推出就擁有超高人氣和口碑，以下5款都能幫你維持水潤好肌膚，有的還擁有抗老、修護、亮白等多種功效，讓你輕鬆過冬不乾裂。

▲Simple超能3%玻尿酸+B5修護安瓶精華，30ml，NT$599。



在空姐圈被列為必買保濕神物的Simple「藍色安瓶」，添加玻尿酸及最高濃度維他命B5，能有效保濕肌膚，修護、穩定、舒緩肌膚，搭配角蛋白補水保濕科技，為肌膚密集補水，幫助肌膚立即與持續性的保濕，維持肌膚健康透亮，很適合缺水乾燥型及敏感性肌膚。

▲m̄enom̄eno Sr專業集水精華，30ml，NT$1,450。



添加高濃度維他命B3、傳明酸、維生素原B5、維生素C葡萄糖苷等保濕、修護抗老成分，能改善乾癢、細紋、暗沈等問題，保濕鎖水的同時，還能舒緩修護、亮白均勻膚色、緊緻、抗痘，是能幫助肌膚屏障健康的多效合一精華液。

▲東森自然美 BIO UP極萃賦活全能撫紋霜，50g，NT$3,680。



結合法國巴卡拉黑玫瑰精萃、專利CTX瑞士胜肽複方、雞尾酒專利配方合成高階抗老配方，打造極佳撫紋效果，自然恢復健康澎彈，採用「水凝轉化傳導技術」，將精華成分滲透進肌膚的每個角落，恢復滿格飽水彈嫩，全面對抗老化問題。

▲OGUMA水美媒 秘之湧天堂之泉ALLDAY SPA，80ml+4g，NT$800。



有「超級噴霧化妝水」美稱的OGUMA秘之湧天堂之泉ALLDAY SPA推出全新升級版，使用獨家離子研發技術，內含導入劑與多重玻尿酸精華素，融合出完美黃金比例，有效提供肌膚必須的營養成分，舒緩肌膚乾燥引起的不適與調理活化肌膚保濕、嫩白。

▲DR.WU 玻尿酸保濕修復精華液，30ml，NT$1,600。



經典熱賣「玻尿酸保濕系列」推出全新玻尿酸保濕修復精華液，加入全新微分子玻尿酸，並新添加菸鹼醯胺(B3)、維他命原B5、三重神經醯胺、七重有機舒緩植萃等修復舒緩成分，可修復保濕力、防禦屏障及舒緩敏感不適，快速改善乾燥、緊繃、泛紅、脫屑、粗糙、暗沉6大乾燥敏弱困擾。

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