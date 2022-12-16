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8款「粉色精品皮夾」推薦！CHANEL菱格紋、MIU MIU愛心扣勾起少女心

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文／美人圈

粉色系向來是許多女孩們的最愛！用膩了安全版的萬年黑色精品皮夾，在今年嘗試甜美夢幻粉色精品皮夾雖大膽卻又是最安全的選項！小編此番帶來8款「粉色精品皮夾」要來推薦給大家，CHANEL三萬內可入手、MIU MIU少女心爆棚，GUCCI這款CP值超高，一起來看看有哪些粉色精品皮夾必收款式！

粉色精品皮夾推薦

1：CHANEL 經典小型口蓋皮夾

CHANEL這款經典小型口蓋皮夾真的超美！金屬雙C Logo加上粉嫩色系，立馬勾起人的少女心，設計上也滿滿細節，以柔軟的小羊皮革搭配上菱格紋車線、內層還有金色燙印字，真的讓人著迷不已！採用實用的雙折設計，雖然小小一咖，但基本的卡槽、鈔票夾層，甚至還有零錢收納都有，是一款內外兼具的時髦皮夾。

粉色精品皮夾推薦1：CHANEL 經典小型口蓋皮夾，NT$ 28,500

▲CHANEL 經典小型口蓋皮夾，NT$28,500。（圖／CHANEL）

2：CELINE 小型銀包連零錢格

這款CELINE小型銀包CP值太高！火鶴粉色的小牛皮革，搭配上經典TRIOMPHE凱旋門Logo作為金屬釘扣開關，光拿在手上就超級吸睛！內層擁有四個信用卡插袋、一個紙幣口袋，以及一個可拆除拉鍊釘扣卡片套，實用度與顏值都滿分，年終就決定買這咖！

粉色精品皮夾推薦2：CELINE 小型銀包連零錢格，NT$ 25,000

▲CELINE 小型銀包連零錢格，NT$25,000。（圖／CELINE）

3：MIU MIU Madras Love 錢包

Madras皮革Love錢包上的紅心圖案真的是大寫的可愛！外側還有金屬字母標誌及鈕扣掀蓋袋口，不僅設計上十分浪漫，還設有外部零錢隔層、內層則有八個信用卡槽及鈔票隔層，收納空間相當足夠，搭配上扁平包身，放在包包中也不佔空間，完全是心意滿滿的送禮首選。

粉色精品皮夾推薦3：MIU MIU Madras Love 錢包，約NT$21,000

▲MIU MIU Madras Love 錢包，約NT$21,000。（圖／MIU MIU）

4：PRADA Saffiano皮革短銀包

想要一款造型簡單的皮夾嗎？這款Prada Saffiano皮革銀包在精巧造型下展現出優雅氣質，百搭又時髦真的超必收！有多個證件夾層、信用卡插口與紙鈔隔層，並飾有經典的銀色琺瑯瓷金屬三角標誌，保證出門不易撞款。

2022「粉色精品皮夾」推薦！CELINE一包兩用、MIU MIU少女心爆棚，GUCCI這款CP值超高

▲PRADA Saffiano 皮革短銀包，NT$22,000。（圖／PRADA）

5：BOTTEGA VENETA Small Bi-Fold Zip Wallet

BV品牌標誌性的細緻編織格紋搭配上櫻花粉色，讓人一見傾心！外型看似輕薄，但容量上對於日常來說十分足夠，含有六個信用卡槽，加上側拉鍊式零錢袋，實用度更提升，由裡到外打造出顏值滿分，並兼具功能、百搭性的時尚配件，挑選這款保證帶回家不後悔！

粉色精品皮夾推薦5：BOTTEGA VENETA Small Bi-Fold Zip Wallet，NT$ 22,000

▲BOTTEGA VENETA Small Bi-Fold Zip Wallet，NT$22,000。（圖／BOTTEGA VENETA）

6：DIOR 迷你 LADY DIOR 銀包

最佳氣質錢包絕對是這咖「迷你LADY DIOR銀包」！此款復古粉紅色羊皮精品皮夾，綴以Cannage藤格紋圖案縫線、和可拆卸「D.I.O.R.」吊飾，營造出氣質典雅的造型。設計精巧，但空間卻充裕，若你也是Lady Dior系列時尚迷的話，這款絕不能錯過！

粉色精品皮夾推薦6： DIOR 迷你 LADY DIOR 銀包，NT$ 21,000

▲DIOR 迷你 LADY DIOR 銀包，NT$21,000。（圖／ DIOR）

7：LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包

LV這款Victorine樣式別出心裁！採用柔軟的粒面Monogram Empreinte皮革製作，綴有路易威登經典的Monogram壓花圖案，雙色皮革設計讓整體設計精緻度更提升。錢包尺寸小巧，卻有足夠空間收納紙幣、名片，還有零錢袋設計，小廢包愛好者選這款準沒錯！

粉色精品皮夾推薦7：LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包，NT$28,000

▲LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包，NT$28,000。（圖／LOUIS VUITTON）

8：GUCCI GG Marmont card case

Gucci這款淺粉色皮夾質感超好！精選義大利粒面皮革製成，搭配同色系「GG」標誌，每個細節都超精緻，不僅外型時尚也超實用，內附五個卡夾、零錢袋、紙鈔夾層以及立體拉鍊式零錢袋，再加上親民的價位，不收一咖真的過意不去。

粉色精品皮夾推薦8：GUCCI GG Marmont card case

▲GUCCI GG Marmont card case，約NT$12,000。（圖／GUCCI）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 皮夾, 粉色

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