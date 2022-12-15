BERLUTI 變年輕了！春夏「古法染色包袋」超搶眼、高爾夫系列登場

▲BERLUTI 2023春夏系列搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／ 台北報導

法國百年老牌BERLUTI 近年来秉持著傳統與創新，2023春夏系列中，以舒適格調呈現鞋履、包款以及服飾單品。像是Patina古法染色技術延伸到大尺寸包款上，展現品牌精湛工藝；更首次迎來高爾夫系列，成為休閒不失高質感的新選擇。

▲大尺寸包款注入漸變 patina 古法染色。（圖／品牌提供）

▲全新的 Cloud 系列由海軍藍色尼龍打造而成，並以緹花編織的 Scritto 圖紋作裝飾。（圖／品牌提供）

Patina古法染色工藝一直是品牌的看點之一，在這一季中新添 Viaggio旅行袋、E'Mio 公事包和 Nino Duo郵差包等經典袋款， 選用色調迥異的漸變 patina 古法染色，為橄欖綠、阿威羅藍和西恩納紅，將古典工藝伴隨日常發揮到極致。而標誌性的 Galet 鞋款，經典的牛津鞋、金屬釦樂福鞋和靴子採用飾有圓孔雕花與 Scritto 圖紋的 Venezia 皮革製成，同樣是全新演繹。

▲風格年輕的沙灘裝。（圖／品牌提供）

為使整體風格年輕化，品牌經典圖紋Scritto 從最初只點綴在鞋履與皮件上，進而來到棒球外套和絨面皮革連帽外套等服飾單品，被視為傳統圖紋的創新延伸。就連品牌設計語言中鮮少出現的「沙灘裝」也誕生了，在本季以鮮明花卉呈現出褪色效果增添趣味。

▲首次迎來高爾夫運動系列。（圖／品牌提供）

同時帶來了首個完整的高爾夫球系列，光澤感外套上的品牌首字母「B」Logo，靈感取自1922年信件中的文字，貫穿各種透氣面料運動單品。此外，還專門打造了一款由墨綠色 Venezia 皮革製成的高爾夫球袋，以全手工打造，配有四個鋁製球釘、三個高爾夫球和三個球桿套，讓喜愛高爾夫的球友們擁有完整時尚感。

【同場加映】





▲Moschino首次推出 「LOGO MOSCHINO」系列，圖二為牛仔藍LOGO緹花布鞋。（圖／品牌提供）

同樣是時尚迷不能錯過的新款，Moschino首次推出 「LOGO MOSCHINO」系列，由創意總監Jeremy Scott將LOGO與色彩投影在服裝上，從家居服、運動套裝到襯衫和針織套裝，以及一系列旅行配件；包括背包、水桶包到遮陽帽和布鞋等，表面均以緹花工藝呈現MOSCHINO 字樣，極具細膩質感。