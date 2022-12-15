雷姬D8掃地機器人「壓縮集塵」容量多5倍　「專屬吸髮口」毛髮不纏繞

▲95%都是台灣製造與設計的雷姬D8掃地機器人今宣布上市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在眾多大陸品牌環伺之下，近年台廠HOBOT推出的雷姬掃地機器人也開創出自家市場，今（12／15）在台發表旗下最新產品「雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人」，主打集塵盒壓縮科技，強調可將盒內灰塵使用刮板壓縮，號稱可增加5倍容塵量，與目前各品牌主打以集塵袋解決清掃痛點的市場定位，做出差異化，另針對家中長髮、寵物毛髮要解決的使用者，也有設置專屬吸毛髮口，減少纏繞情況。

目前市售掃地機器人自動集塵逐漸成主流，雷姬D8捨去集塵袋設計，採用壓縮技術，將集塵盒內的灰塵毛髮，採用2公釐厚的刮板進行壓縮，除可減少倒塵次數之外，還能將毛髮塵埃變成較硬的「類塊狀狀態」，在傾倒時減少塵埃飛揚。

而這樣的設計，也能讓雷姬D8無需往上延伸的吸塵機台，對於有限空間的家中擺放更加容易。針對家中有長髮、寵物毛髮的使用者，延續獨家專利前吸髮口設計，且升級至5000PA吸力，號稱清掃過程中可預先吸入82%的地上毛髮，減少滾刷纏髮的情況，D型機身搭配4cm邊刷，也深入牆角櫃底清潔。

而受到不少好評的拖地功能，雷姬D8延續加壓仿手拖設計，並升級自帶熱點不需Wi-Fi路由器的Easy Link，並可計算室溫影響蒸發率，控制噴水量不留水痕，內建8種Talent clean達人清潔模式，以不同髒污種類的清潔參數搭配，用戶可隨居家污垢狀況輕鬆選擇對應模式，也可偵測地面材質，及時抬起拖布以避免沾濕地毯並加強吸力。

業者表示，D8機身內新設置6個上一代產品沒有的偵測器，對於前方物件的掃描偵測能更全面，避免有因為迴避而停止前進的狀況，對於一般厚度的地毯高度也可以克服。而明年也將推出選配的「洗布站」提供抹布清潔功能，讓消費者可針對家中空間與需求選購。雷姬D8定價19,800元，限期特價16,800元。

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