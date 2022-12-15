fb ig video ETtoday search mobile

姊弟戀曝光！秦嵐：我不相信一見鍾情，我一定要日久生情

>

▲▼姊弟戀掀討論！秦嵐：我一定要日久生情 。（圖／翻攝自小紅書/秦嵐）

▲43歲秦嵐少女感十足，狀態維持很好。（圖／翻攝自小紅書/秦嵐）

編輯／Lily

大陸女星秦嵐爆出新戀情，和魏大勛約會牽手照片震驚各界，其實43歲的她雖然單身許久，但仍渴望戀愛，骨子裡溫柔又帶點倔強的她，看似找到想要的幸福。她曾說：女生千萬別因為年紀到了而去湊合過日子，盤點她曾說過的金句，或許能給你一些啟發。

#我在結婚之前會想很多，可能因為我是巨蟹座，心思比較敏感，我將來有孩子，我要對孩子負責。那我要結婚這個對象，我就會想很多，就是無論將來怎樣，我都要和他走到最後，我不希望因為自己一時衝動我結婚了，有一天不適合了就再見，那我的家庭該怎麼辦？

#我希望我能夠找到一個有磕磕絆絆，即便有很多問題，因為生活中不可能都是完美的，肯定會有很多瑕疵，但這個人依然讓我願意牽著他的手走，我覺得這個很重要。

▲▼姊弟戀掀討論！秦嵐：我一定要日久生情 。（圖／翻攝自小紅書/秦嵐）

▲近來換成短髮造型，看起來更為減齡。

#女孩千萬不要因為年紀大了，就要湊合一個人過日子，一定要遇到自己真心喜歡的白馬王子，因為愛情在一起，而不是因為年齡的壓力而在一起。

#每一個人來到世間都只有一次機會，當你到了一定的年紀，甚至再更往上的時候，你會去想愛的本質是什麼？愛就是沒有負擔、沒有任何壓力、沒有任何砝碼，也沒有秤去平衡，愛就愛了，是很純粹的東西。

#我從來不相信一見鍾情，我覺得那是扯淡，我一定要日久生情，人還是需要去經歷，像我20幾歲時還是很毛躁，現在若再遇到對象會覺得得來不易，願意多做一點、付出一點，都是身外之物。如果遇到那個人，為他停下腳步，多付出一點那又怎樣呢？

關鍵字：

秦嵐, 金句, 愛情, 戀情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

「富爸爸」奧援瑞士老牌浴火重生　超限量複雜錶登台搶客 2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 秋冬必備5款人氣保濕新品！Simple藍色安瓶、DR.WU水繃帶被狂讚 IKEA嘉義城市店12／26開幕！　8500項全系列商品逛起來 「遇到討厭的人，連敷衍都懶」星座Top 3！冠軍王者風範不怕得罪人 專家：「5件事情」別做！做了頭髮狂出油，落髮也會跟著來 姊弟戀曝光！秦嵐：我不相信一見鍾情，我一定要日久生情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面