姊弟戀曝光！秦嵐：我不相信一見鍾情，我一定要日久生情

▲43歲秦嵐少女感十足，狀態維持很好。（圖／翻攝自小紅書/秦嵐）

編輯／Lily

大陸女星秦嵐爆出新戀情，和魏大勛約會牽手照片震驚各界，其實43歲的她雖然單身許久，但仍渴望戀愛，骨子裡溫柔又帶點倔強的她，看似找到想要的幸福。她曾說：女生千萬別因為年紀到了而去湊合過日子，盤點她曾說過的金句，或許能給你一些啟發。

#我在結婚之前會想很多，可能因為我是巨蟹座，心思比較敏感，我將來有孩子，我要對孩子負責。那我要結婚這個對象，我就會想很多，就是無論將來怎樣，我都要和他走到最後，我不希望因為自己一時衝動我結婚了，有一天不適合了就再見，那我的家庭該怎麼辦？

#我希望我能夠找到一個有磕磕絆絆，即便有很多問題，因為生活中不可能都是完美的，肯定會有很多瑕疵，但這個人依然讓我願意牽著他的手走，我覺得這個很重要。

▲近來換成短髮造型，看起來更為減齡。

#女孩千萬不要因為年紀大了，就要湊合一個人過日子，一定要遇到自己真心喜歡的白馬王子，因為愛情在一起，而不是因為年齡的壓力而在一起。

#每一個人來到世間都只有一次機會，當你到了一定的年紀，甚至再更往上的時候，你會去想愛的本質是什麼？愛就是沒有負擔、沒有任何壓力、沒有任何砝碼，也沒有秤去平衡，愛就愛了，是很純粹的東西。

#我從來不相信一見鍾情，我覺得那是扯淡，我一定要日久生情，人還是需要去經歷，像我20幾歲時還是很毛躁，現在若再遇到對象會覺得得來不易，願意多做一點、付出一點，都是身外之物。如果遇到那個人，為他停下腳步，多付出一點那又怎樣呢？