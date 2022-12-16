BTS J-hope愛牌「笑臉衫」推限定新色！高爾宣將刺青繡在丹寧外套上潮爆

記者王則絲／台北報導

來自義大利米蘭的時尚品牌JOSHUA SANDERS，近年深獲BTS的 J-hope、Irene Kim、義大利網紅Chiara Ferragni⋯⋯等時尚潮人喜愛，今年冬季，JOSHUA SANDERS與電商平台THE SPAACE合作推出聯名，帶來限定新色的「笑臉針織衫」；同樣是潮流咖必備的LEVI’S丹寧夾克，是歌手高爾宣私下的心頭好，近日他更透過客製化，將「刺青」刺繡於外套上，化為有意義的專屬單品。

▲BTS的 J-hope、義大利網紅Chiara Ferragni都曾穿上過JOSHUA SANDERS的「笑臉衫」。（圖／品牌提供）



JOSHUA SANDERS創立於2012年，其招牌元素「黃色笑臉」很有記憶點，最早被GD捧紅，在潮流圈掀起知名度，由於JOSHUA SANDERS依然是小眾品牌，平時並不容易入手，但有精品、小眾品牌電商平台THE SPAACE選貨引入，逛起來更方便了；今年冬天JOSHUA SANDERS便與THE SPAACE展開合作、推出聯名款，包括暖黃色的開襟衫，有笑臉圖案綴於袖子，以及寶藍色的麻花開襟衫，胸前亦有笑臉圖騰，替冷冷的冬天注入活力。

▲JOSHUA SANDERS與THE SPAACE合作推出聯名款笑臉針織衫。（圖／品牌提供）



隨著聯名發布，JOSHUA SANDERS春夏系列同步登場，本季以浪漫的小雛菊作為焦點元素，運用於柔軟毛衣上，還有彩色條紋襯衫、圖騰背心、休閒睡衣、褲⋯⋯等單品。

▲JOSHUA SANDERS春季系列。（圖／品牌提供）



一件好看的丹寧外套，絕對是潮人們衣櫃裡必備的，而LEVI’S的丹寧夾克之所以歷久不衰，便是不斷地加入當代元素。

近日高爾宣透過客製化服務，重新演繹LEVI’S Trucker，以刺繡的手法將身上的「刺青」再展現於丹寧面料上，左側胸前的標誌性美金肖像人物──班傑明富蘭克林流露出悲傷的神情，另一側為臥倒在皇冠上哭泣的天使，時刻警惕自己莫忘初衷；而背面左下襬的樹基，象徵父親強韌的後盾，母親的精神則用蘭花圖騰代表，以示家人源源不絕的力量，對他有多麼重要，將經典重新詮釋為具有非凡意義的專屬單品。

▲高爾宣透過客製化服務將LEVI’S Trucker丹寧夾克外套打造專屬樣貌。（圖／品牌提供）