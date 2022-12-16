fb ig video ETtoday search mobile

BTS J-hope愛牌「笑臉衫」推限定新色！高爾宣將刺青繡在丹寧外套上潮爆

>

記者王則絲／台北報導

來自義大利米蘭的時尚品牌JOSHUA SANDERS，近年深獲BTS的 J-hope、Irene Kim、義大利網紅Chiara Ferragni⋯⋯等時尚潮人喜愛，今年冬季，JOSHUA SANDERS與電商平台THE SPAACE合作推出聯名，帶來限定新色的「笑臉針織衫」；同樣是潮流咖必備的LEVI’S丹寧夾克，是歌手高爾宣私下的心頭好，近日他更透過客製化，將「刺青」刺繡於外套上，化為有意義的專屬單品。

▲JOSHUA SANDERS與THE SPAACE推出聯名款。（圖／品牌提供）

▲JOSHUA SANDERS與THE SPAACE推出聯名款。（圖／品牌提供）

▲BTS的 J-hope、義大利網紅Chiara Ferragni都曾穿上過JOSHUA SANDERS的「笑臉衫」。（圖／品牌提供）

JOSHUA SANDERS創立於2012年，其招牌元素「黃色笑臉」很有記憶點，最早被GD捧紅，在潮流圈掀起知名度，由於JOSHUA SANDERS依然是小眾品牌，平時並不容易入手，但有精品、小眾品牌電商平台THE SPAACE選貨引入，逛起來更方便了；今年冬天JOSHUA SANDERS便與THE SPAACE展開合作、推出聯名款，包括暖黃色的開襟衫，有笑臉圖案綴於袖子，以及寶藍色的麻花開襟衫，胸前亦有笑臉圖騰，替冷冷的冬天注入活力。

▲JOSHUA SANDERS與THE SPAACE推出聯名款。（圖／品牌提供）

▲JOSHUA SANDERS與THE SPAACE推出聯名款。（圖／品牌提供）

▲JOSHUA SANDERS與THE SPAACE合作推出聯名款笑臉針織衫。（圖／品牌提供）

隨著聯名發布，JOSHUA SANDERS春夏系列同步登場，本季以浪漫的小雛菊作為焦點元素，運用於柔軟毛衣上，還有彩色條紋襯衫、圖騰背心、休閒睡衣、褲⋯⋯等單品。

▲JOSHUA SANDERS與THE SPAACE推出聯名款。（圖／品牌提供）

▲JOSHUA SANDERS春季系列。（圖／品牌提供）

一件好看的丹寧外套，絕對是潮人們衣櫃裡必備的，而LEVI’S的丹寧夾克之所以歷久不衰，便是不斷地加入當代元素。

近日高爾宣透過客製化服務，重新演繹LEVI’S Trucker，以刺繡的手法將身上的「刺青」再展現於丹寧面料上，左側胸前的標誌性美金肖像人物──班傑明富蘭克林流露出悲傷的神情，另一側為臥倒在皇冠上哭泣的天使，時刻警惕自己莫忘初衷；而背面左下襬的樹基，象徵父親強韌的後盾，母親的精神則用蘭花圖騰代表，以示家人源源不絕的力量，對他有多麼重要，將經典重新詮釋為具有非凡意義的專屬單品。

▲高爾宣Levi`s。（圖／品牌提供）

▲高爾宣Levi`s。（圖／品牌提供）

▲高爾宣透過客製化服務將LEVI’S Trucker丹寧夾克外套打造專屬樣貌。（圖／品牌提供）

關鍵字：

JOSHUA SANDERS, THE SPAACE, LEVIS, LEVI’S, 高爾宣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 IKEA嘉義城市店12／26開幕！　8500項全系列商品逛起來 楊紫瓊撞衫「小20歲」孫儷狀態超好！　穿Valentino禮服寶刀未老 營養師大推4種「營養冠軍水果」　抗氧養膚還能幫助護眼 凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美 姊弟戀曝光！秦嵐：我不相信一見鍾情，我一定要日久生情 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面