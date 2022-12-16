fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／魚骨胸針靈活設計怎戴都有型　龔遵慈熱帶魚珠寶吸睛

>

記者陳雅韻／台北報導

睽違3年，台灣珠寶設計師龔遵慈即起至17日於陳季敏大安概念店舉辦珠寶設計展，展出21件新作，全新主題的熱帶魚胸針，盡顯她質樸童趣的設計風格、精準掌握寶石之巧，以及親手修磨裁切的功力，她發現瑪瑙各種紋路的妙趣，親磨出帶有條紋或斑點的瑪瑙魚身，搭配有帶有卡通感的同心圓圖紋瑪瑙魚眼，可愛極了。

▲▼龔遵慈 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲龔遵慈即起至17日於陳季敏大安概念店舉辦珠寶設計展，展出21件作品。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 龔遵慈,林曉同 。（圖／公關照）

▲龔遵慈全新熱帶魚胸針，難度最高是磨出完美的紅珊瑚魚嘴，約450,000元。（圖／龔遵慈提供，以下同）

龔遵慈向來是看到寶石才發想設計，她說：「我不缺靈感，就是手太慢。」因為每一個寶石都是由她親磨而成，有感於疫情期間人們心情鬱悶，她在檢查材料時決定運用多彩、紋路豐富的瑪瑙「熱鬧一下」，於是選擇在東方文化有不少美好寓意的魚兒為主角，創作熱帶魚、神仙魚、魚骨等胸針，她透露難度最高是寶石與寶石之間完美密合的合台技術，例如珊瑚魚嘴必須與魚身「無縫接軌」，由於魚嘴尺寸小巧不易固定打磨，她從看牙經驗獲得啟發，借用牙醫做假牙使用的專用膠固定一端才成功打磨，一個小小部件前後也要耗費一周時間。

▲▼ 龔遵慈,林曉同 。（圖／公關照）

▲龔遵慈鑲嵌珊瑚、瑪瑙、蛋白石與鑽石的神仙魚胸針，約420,000元。

▲▼龔遵慈 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲龔遵慈創作的魚骨胸針，魚骨處可活動，讓佩戴更具變化性，約700,000元。（圖／記者陳雅韻攝）

非科班出身的龔遵慈48歲入行辦展，50歲作品登上蘇富比拍賣打開知名度，今年76歲的她依然擁有滿滿的創意，她笑著說：「好處是我沒學過，不受限！」胸針是她認為最好發揮、最容易展示的首飾，從焦點之作魚骨胸針一節一節靈活的設計可見一斑，因可隨佩戴者喜好轉換佩戴方向或微微彎曲，充滿妙趣；低調內斂款則由黃水晶的銀杏胸針領銜，令人驚喜的是霧面處理的黃水晶竟如一顆顆小夜燈般散發微光，著實迷人。

▲▼龔遵慈 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲霧面處理黃水晶的銀杏胸針，旁為龔遵慈的設計手稿。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼龔遵慈 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲從龔遵慈手稿可見她對火蛋白石花的比例、線條極為講究，約500,000元。（圖／龔遵慈提供，以下同）

同樣為珠寶注入童心元素的珠寶設計師林曉同，則從送給愛女的玩偶熊獲得啟發，將他對出國念書女兒的思念轉化成「陪伴玉熊」，運用溫潤玉石打造可愛靈動的玉熊系列珠寶，以作品原尺寸放大2倍的玉石為原材，擷取玉石最色澤通透的部分，呈現如藝術雕塑般的作品，不僅受到顧客喜愛，更登上美國權威時尚媒體《WWD》，讚揚「玉不再是老奶奶專用的珠寶」。除了以玉創作玩偶熊造型珠寶，林曉同也設計玉材質的青鳥、蝴蝶結等系列，清新風格贏得好評。

▲▼ 龔遵慈,林曉同 。（圖／公關照）

▲設計師林曉同送給愛女的玩偶熊獲得啟發，打造玉熊系列珠寶。（圖／林曉同提供，以下同）

▲▼ 龔遵慈,林曉同 。（圖／公關照）

▲林曉同設計的玉熊（左）與青鳥珠寶顛覆大眾對玉的想像。

►貓熊盪鞦韆項鍊好萌　再生銀製做慈善

►劉嘉玲千萬蛇項鍊撞小26歲女星　零贅肉美魔女氣場強大沒輸

關鍵字：

亮珠寶, 龔遵慈, 林曉同

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

C羅3000萬訂製鑽錶推出彩虹版本　百億身家寵自己不手軟

C羅3000萬訂製鑽錶推出彩虹版本　百億身家寵自己不手軟

炸彈錶骷髏頭暗夜發光　錶殼鐫刻瑪雅文化圖騰露神祕氣息

炸彈錶骷髏頭暗夜發光　錶殼鐫刻瑪雅文化圖騰露神祕氣息

ATM偷拍裙底沒成功過　技術員再犯案下場慘

ATM偷拍裙底沒成功過　技術員再犯案下場慘

C羅女友球場變秀場狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟 克羅埃西亞娃娃臉門將建功　微笑迷倒粉絲但死會了 貓熊盪鞦韆項鍊好萌　再生銀製做慈善 Tiffany六爪鑽戒翻轉命運！　躍上新電影搶演員風采 陳昊森收蟑螂禮物氣噗噗　點名伯爵綠錶、寬版戒不踩雷 Rado全黑陶瓷限量錶帥翻　機芯零件變最美風景 米老鼠搶搭世足賽熱潮錶上踢足球　手臂一揮變逆跳分針

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面