亮・珠寶／魚骨胸針靈活設計怎戴都有型　龔遵慈熱帶魚珠寶吸睛

記者陳雅韻／台北報導

睽違3年，台灣珠寶設計師龔遵慈即起至17日於陳季敏大安概念店舉辦珠寶設計展，展出21件新作，全新主題的熱帶魚胸針，盡顯她質樸童趣的設計風格、精準掌握寶石之巧，以及親手修磨裁切的功力，她發現瑪瑙各種紋路的妙趣，親磨出帶有條紋或斑點的瑪瑙魚身，搭配有帶有卡通感的同心圓圖紋瑪瑙魚眼，可愛極了。





▲龔遵慈即起至17日於陳季敏大安概念店舉辦珠寶設計展，展出21件作品。（圖／記者陳雅韻攝）

▲龔遵慈全新熱帶魚胸針，難度最高是磨出完美的紅珊瑚魚嘴，約450,000元。（圖／龔遵慈提供，以下同）

龔遵慈向來是看到寶石才發想設計，她說：「我不缺靈感，就是手太慢。」因為每一個寶石都是由她親磨而成，有感於疫情期間人們心情鬱悶，她在檢查材料時決定運用多彩、紋路豐富的瑪瑙「熱鬧一下」，於是選擇在東方文化有不少美好寓意的魚兒為主角，創作熱帶魚、神仙魚、魚骨等胸針，她透露難度最高是寶石與寶石之間完美密合的合台技術，例如珊瑚魚嘴必須與魚身「無縫接軌」，由於魚嘴尺寸小巧不易固定打磨，她從看牙經驗獲得啟發，借用牙醫做假牙使用的專用膠固定一端才成功打磨，一個小小部件前後也要耗費一周時間。

▲龔遵慈鑲嵌珊瑚、瑪瑙、蛋白石與鑽石的神仙魚胸針，約420,000元。





▲龔遵慈創作的魚骨胸針，魚骨處可活動，讓佩戴更具變化性，約700,000元。（圖／記者陳雅韻攝）

非科班出身的龔遵慈48歲入行辦展，50歲作品登上蘇富比拍賣打開知名度，今年76歲的她依然擁有滿滿的創意，她笑著說：「好處是我沒學過，不受限！」胸針是她認為最好發揮、最容易展示的首飾，從焦點之作魚骨胸針一節一節靈活的設計可見一斑，因可隨佩戴者喜好轉換佩戴方向或微微彎曲，充滿妙趣；低調內斂款則由黃水晶的銀杏胸針領銜，令人驚喜的是霧面處理的黃水晶竟如一顆顆小夜燈般散發微光，著實迷人。

▲霧面處理黃水晶的銀杏胸針，旁為龔遵慈的設計手稿。（圖／記者陳雅韻攝）







▲從龔遵慈手稿可見她對火蛋白石花的比例、線條極為講究，約500,000元。（圖／龔遵慈提供，以下同）

同樣為珠寶注入童心元素的珠寶設計師林曉同，則從送給愛女的玩偶熊獲得啟發，將他對出國念書女兒的思念轉化成「陪伴玉熊」，運用溫潤玉石打造可愛靈動的玉熊系列珠寶，以作品原尺寸放大2倍的玉石為原材，擷取玉石最色澤通透的部分，呈現如藝術雕塑般的作品，不僅受到顧客喜愛，更登上美國權威時尚媒體《WWD》，讚揚「玉不再是老奶奶專用的珠寶」。除了以玉創作玩偶熊造型珠寶，林曉同也設計玉材質的青鳥、蝴蝶結等系列，清新風格贏得好評。

▲設計師林曉同送給愛女的玩偶熊獲得啟發，打造玉熊系列珠寶。（圖／林曉同提供，以下同）





▲林曉同設計的玉熊（左）與青鳥珠寶顛覆大眾對玉的想像。

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