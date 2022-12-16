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營養師大推4種「營養冠軍水果」　抗氧養膚還能幫助護眼

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▲▼ 營養師曝4種營養冠軍水果。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師推薦4種營養素冠軍的水果，有益健康還能幫助養出好肌膚。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

水果含有豐富維生素、植化素、礦物質及膳食纖維，營養價值高，不僅有益於健身、促進消化，不少女星也都喜歡吃水果來養顏美容。營養師谷傳玲就分享4種「營養冠軍水果」，營養滿滿，能幫助抗氧化、保護肌膚，還能維護眼睛健康，快把這些水果記好吃起來！

▲▼ 營養師曝4種營養冠軍水果。（圖／翻攝unsplash,pexels）

#哈密瓜

哈密瓜是β-胡蘿蔔素的冠軍，β-胡蘿蔔素可以在體內轉化成維生素A，有益於眼睛的健康，長時間看電腦的人，建議可經常吃。另外β-胡蘿蔔素也能抗氧化，降低自由基對人體的損害，也能幫助保護肌膚、維持皮膚健康。

＃冬棗

冬棗含有多種維生素，更是維生素C的冠軍，兩顆冬棗就能滿足每日維生素C的所需，想要擁有好肌膚，可以每天吃兩顆冬棗。

▲▼ 營養師曝4種營養冠軍水果。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃紅心芭樂

富含茄紅素的食物大多為紅色系蔬果，而紅心芭樂的茄紅素含量（5203微克/每100g）高居水果類冠軍，含量甚至是蔬菜類冠軍大番茄（2573微克/每100g）的兩倍，且紅心芭樂的維生素C含量也很高，抗發炎、抗氧化力都很強，其中維生素C還可以促進鐵和鈣的吸收，絕對是「寶藏水果」。

＃桑葚

桑葚是花青素含量的冠軍，尤其是「矢車菊素」這種花青素的含量，是藍莓的34倍，可以抗氧化、抗發炎，還含有豐富的礦物質鐵、磷、鈣、維生素C、維生素K及葉黃素、白藜蘆醇等多種營養素，熱量還不高，可說是超級水果。

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關鍵字：

水果, 營養, 抗氧化, 促進消化, 護眼, 抗發炎, 養顏美容, 營養師

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