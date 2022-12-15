「富爸爸」奧援瑞士老牌浴火重生　超限量複雜錶登台搶客

▲Angelus計時日曆腕錶Chronodate紅金款全球限量25只，1,288,000元。（圖／Angelus提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣鐘錶市場成熟，吸引浴火重生的瑞士老牌Angelus（愛格）登台，向藏家展示極為限量、帶有運動風且適合日常佩戴的複雜功能錶，首發為靈感源自品牌1942年推出、全球首款配備指針式日期計時碼錶的計時日曆腕錶Chronodate紅金款及鈦金屬款，以及輕盈又摩登的紅金碳纖維陀飛輪腕錶、通透的鏤空陀飛輪錶，無論外型、工藝與價格都極具競爭力。

▲Angelus限量25只的U53鏤空陀飛輪潛水錶，1,368,000元。

Angelus創立於1891年，過去製作三問報時、計時碼錶等複雜功能，並創下多項世界第一的紀錄，包括首款自動上鍊三問腕錶並且具備防水功能、世界最小的八日鍊機芯、首款備有30分鐘計時盤的計時碼錶等輝煌紀錄，沛納海、Tiffany等品牌都曾採用其機芯。

▲Angelus紅金碳纖維飛行陀飛輪腕錶全球限量18只，2,268,000元。





▲Angelus紅金碳纖維飛行陀飛輪腕錶的錶背呈現黑色編織碳纖維複合材質機板。

但1970年代Angelus沉潛，直至2011年被瑞士知名機芯廠La Joux-Perret收購，隔年日本CITIZEN集團納入麾下，有了「富爸爸」與頂尖技術奧援，Angelus才重新站上複雜功能錶領域前線，並以摩登手法詮釋，款款數量稀少，細究其機芯，倒角、裝飾工藝毫不馬虎，以紅金碳纖維飛行陀飛輪腕錶為例，不僅紅金與碳纖維複合材質打造的雙層錶殼酷味十足，機芯主機板也以黑色編織碳纖維複合材質製作，且機芯排列有立體層次感，自然成為面盤最美風景。

▲ARNOLD & SON限量28只的隕石面盤新作Luna Magna Platinum腕錶。（圖／提供，以下同）

同集團的瑞士亞諾表（ARNOLD & SON）則在手腕間打造小宇宙，為Luna Magna系列3D立體月相錶不斷推陳出新，繼釕晶體、帕拉依巴碧璽面盤，近日推出限量28只的隕石面盤款式，選用隕石中稀少的鎳鐵隕石打造，尤其要製作成月相球體難度最高，再輔以白色蛋白石展現月亮陰晴圓缺的光影變化，同時與偏心時分盤都塗覆Super-Luminova夜光塗料，在暗夜中一樣吸睛，由於隕石紋路均不同，代表每一只錶都是獨一無二之作。

▲ARNOLD & SON於Luna Magna Platinum腕錶的球體月相蛋白石與偏心時間盤覆上Super-Luminova夜光塗料。

►勞力士開賣中古錶 保固2年、款式價格引好奇

►世足「進球王」姆巴佩百萬名錶換不停 「標配」還有Dior男裝



