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每到過年胖2公斤？營養師教吃不胖6秘訣：魚蝦取代東坡肉

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▲▼ 營養師教過年不怕胖吃法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲掌握飲食秘訣，過年吃得開心也不怕胖。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

期待已久的農曆新年長假終於開始，但在開心返家圍爐過年的同時，小心肥肉也悄悄上身！根據統計，約有4成人會在春節期間發胖，且平均胖2公斤，知名營養師高敏敏分享了6個過年飲食秘訣，能吃得開心健康，也不怕年後肥一圈。

▲▼ 營養師教過年不怕胖吃法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃選擇脂肪含量較低的肉類

豆魚蛋肉類，建議選擇脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、魚肉、牛腱肉、雞肉、豬里肌等，來取代東坡肉、蹄膀，盡量以天然食材取代像是獅子頭、臘肉、香腸等高熱量、高鹽、高油的肉類加工製品，且每餐要吃大約一個手掌心大小的份量。

＃全穀雜糧8分滿

首先，別為了怕胖就不敢吃任何碳水化合物。高敏敏提醒，每餐都應該要攝取1.5個拳頭大小的「全穀雜糧類」，大概相當於一般碗裝8分滿，且可盡量選擇像是糙米、大麥、全麥麵、芋頭、南瓜、山藥、紅豆等富含維生素、礦物質及膳食纖維的食物，並避免米糕、八寶芋泥等加工食品。

▲▼ 營養師教過年不怕胖吃法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃蔬菜類要多多益善

每餐蔬菜攝取量以1.5個拳頭大小的份量為基準，除了直接以蔬菜作為一道菜，也可將新鮮蔬菜適量加入肉類或湯品年菜中，像是許多人在年節圍爐必吃的火鍋中，可加入茼蒿、高麗菜、香菇、金針菇；而肉類料理則可加入燙熟的芥菜、花椰菜、青江菜當作盤飾，不但增加膳食纖維，也更容易飽足。

＃避免油炸、糖醋等烹調方式

除了食材的選擇和攝取量之外，料理的烹調方式也要注意，盡量以蒸、煮、涼拌為主，避免油炸、糖醋、燴等菜色，例如以清蒸魚取代糖醋魚，紹興醉雞取代脆皮炸雞，而解凍後的湯品，可先將上層的凝固油脂除掉再加熱。

▲▼ 營養師教過年不怕胖吃法 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃新鮮水果當飯後點心

若習慣飯後來些小點心的人，高敏敏建議可以當季新鮮水果來取芒果青、花生糖、牛軋糖、餅乾等零食，像是草莓、櫻桃、芭樂、柑橘、小番茄、葡萄、蓮霧等，水果中富含維生素及膳食纖維，可促進腸胃蠕動、預防便祕，還有增加飽足感、增強免疫力等作用。另外，飯後點心的份量建議1個拳頭即可。

＃以無糖飲品取代含糖飲料

喜歡喝飲料的人，也別忘了用無糖茶飲、水、鮮奶、優格、優酪乳來取代含糖飲料、汽水。

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過年, 新年, 農曆新年, 春節, 發胖, 變胖, 年後肥, 過年肥, 營養師, 高敏敏, 飲食

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