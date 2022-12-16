日網超準心測「哪張開運圖片最吸引你」　看出你漏財的原因

文／Workworks職場人

職場人們是不是也常常在IG、Facebook上，滑到一些「轉發此圖就會有好運降臨」、「你已被好運貓貓造訪」的梗圖呢？這次編輯就要來和大家分享一個心理測驗，只要選出「哪張才是最吸引你的開運圖片」，就能測出你漏財的原因，過年前可要好好把錢守住啊！

問題： 一張流傳在社群上的開運圖片，你覺得它會是什麼樣子的呢？

（A）霸氣的龍

（B）一疊鈔票

（C）開運招財貓

（D）神秘的蛇

職場人們選好了嗎？來看看解答吧～

▲神隱少女白龍。（示意圖／zerochan）

選（A）霸氣的龍

神話中的「龍」被譽為一種極具榮華富貴的生物，選擇（A）的職場人要小心「金錢使你虛榮」，你的自尊心比別人高，且希望被認為是個有聲望的人，因此你很容易把錢花在參加一些高級的聚會、購買名牌等，儘管自己可能無法負擔那些金額。

選（B）一疊鈔票

「一疊鈔票」代表了很高額的金錢，而選擇（B）則表示「你有揮霍無度的習慣」，是個因為想花錢，而希望能有更多錢的人。換句話說，等於你是個花錢沒有下限的人，也因為買了很多非必需的物品，導致錢財流失，不過這可能也是你的一種紓壓方式，但也要注意戶頭裡的餘額喔。

選（C）開運招財貓

若職場人們選擇了象徵招來財運的「招財貓」，要小心「因為見錢眼開，什麼都想到手」，選（C）代表著你對錢財的渴望！因為只考慮到自己的收益和利益，對金錢太過於貪婪，而導致失去，一切都是貪心惹的禍！

▲鬼滅之刃蛇柱。（示意圖／Havefun.buzz）



選（D）神秘的蛇

「蛇」也被形容成和錢有關的生物，而選擇（D）的職場人，特別要注意的是「因為投資或賭博輸錢」。你是個只要有賺錢的機會，就會迅速地利用的人，所以你極有可能會在投資，或賭博上花費、損失大量的金錢喔！

職場人們選了哪個選項呢？快分享給編輯知道吧！

source：占いTVニュース、Unsplash

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