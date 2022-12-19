RICHARD MILLE與品牌摯友攜手前行　分享勇於挑戰、突破自我價值觀

▲RICHARD MILLE品牌摯友Arnaud Jerald是世界自由潛水紀錄的保持者，七次成功締造紀錄。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

RICHARD MILLE受到全球收藏家青睞，歸功於三大關鍵要素：先進的創新科技、風格強烈的藝術和結構巧思，以及堅固耐用且細膩考究的設計，展現高級製錶風範，吸引各界菁英人物與其合作，包括自由潛水冠軍Arnaud Jerald、賽車手Lilou Wadoux、擊劍冠軍Miles Chamley-Watson與網球新星Sebastian Korda都加入品牌摯友大家庭，與品牌共同分享相同的理念與價值觀。

▲RICHARD MILLE攜手自由潛水冠軍Arnaud Jerald一同探索海底深處。



自由潛水冠軍Arnaud Jerald

幼年時在學校裡備受冷落、對噪音極為敏感的Arnaud Jerald，在7歲那年首度嘗試潛水深受啟發，他驚訝在水裡竟可如此自由，讓他完全擺脫束縛，重拾信心且變得無比堅強。今日，26歲的他已是世界自由潛水紀錄的保持者，七次成功締造紀錄，光是今年在Vertical Blue巴哈馬藍洞自由潛水深度挑戰賽中兩度打破世界紀錄：分別創下119米和120米深度紀錄，一如RICHARD MILLE勇於迎向挑戰，不斷締造新紀錄。

▲RM 032自動上鍊飛返計時潛水錶伴Arnaud Jerald深潛，是他重要的配備。

水下安全極為重要，Arnaud Jerald表示看到RICHARD MILLE RM 032自動上鍊飛返計時潛水錶時，立刻知道是他的首選，因為3點鐘位置設有專為深海設計的運行指示器，且RMAC2機芯在尺寸50.00 mm x 17.80 mm的大型錶殼保護下，防水深達300米，其搭載的單向旋轉錶圈符合ISO 6425標準，可防止潛水時間計算錯誤，他說：「RICHARD MILLE從來不會妥協，我也不例外。就個人安全而言，我的腕錶至關重要，這就是為什麼RM 032是我必不可少的工具。作為一名自由潛水者，我的腕錶並不是為了嘩眾取寵而存在，我佩戴它，是因為我相信它」

▲法國籍的Lilou Wadoux在2022年效力於RICHARD MILLE車隊。



賽車手Lilou Wadoux

21歲的法國籍賽車手Lilou Wadoux，在one-make racing（統一規格賽事）系列中展露頭角，成為Alpine Elf Europa盃首位女性冠軍車手，有別於一般車手的職業背景，她先在房車賽和GTs中表現出色，才轉戰原型車比賽，她特別感謝RICHARD MILLE在她首次隨車隊參加巴林官方新秀測試後，給她機會與隊友一同踏上耐力賽征途。

▲Lilou Wadoux是Alpine Elf Europa盃首位女性冠軍車手。





▲Lilou Wadoux佩戴的RM 07-01 RACING RED自動上鍊腕錶。

對於全新的挑戰，Lilou Wadoux無論心理、生理與技術層面都做足萬全準備，她坦言比賽刺激、壓力很大，但她嘗試以平常心看待爭取好成績。沉穩從容的精神如同RICHARD MILLE製錶歷程，踏實而不躁進，一切都準備好了再予收藏家驚喜，Lilou Wadoux所戴的RM 07-01 RACING RED自動上鍊腕錶是最佳印證，不僅以亮眼紅色Quartz TPT®石英纖維打造錶殼展現賽車的拉風感，品牌自製CRMA2機芯則採用可變慣性無卡度游絲擺輪增強腕錶在經受震動、機芯裝卸時的可靠性。

▲Miles Chamley-Watson是第一位贏得世錦賽個人冠軍的美國男子擊劍手。



擊劍冠軍Miles Chamley-Watson

擁有牙買加、愛爾蘭、英國和馬拉威四國血統的Miles Chamley-Watson，是第一位贏得世錦賽個人冠軍的美國男子擊劍手，他的劍法獨特，甚至創造了自己專屬的擊劍動作「The Chamley-Watson」，是他靈巧一躍，從背後彈跳到對手身側的動作。他感受到時間已經融入到他的擊劍運動中，他自然而然走向熱愛鐘錶的道路上，找到他心中理想的合作夥伴RICHARD MILLE，他表示：「我們都是勇於打破傳統桎梏的人。RICHARD MILLE更是一個充滿冒險精神的品牌，我在手上紋了『冒險』，每次比賽時我都會看它來尋找靈感。」

▲Miles Chamley-Watson佩戴RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕錶。

Miles Chamley-Watson佩戴的是RICHARD MILLE RM 67-01白金鑲鑽款自動上鍊腕錶，他透露最喜歡機芯與錶盤的細節，和他擊劍的精神完全相符，因為要講求精準、時機和風格，他說：「RICHARD MILLE是一個獨樹一幟、匠心獨運的品牌。像我一樣敢於標新立異，我們應該聯合起來改變世界，一擊而中！」

▲網球新星Sebastian Korda加入RICHARD MILLE品牌摯友大家庭。



網球新星Sebastian Korda

出生在運動界名人家庭的網球新星Sebastian Korda，爸爸是曾高居世界排名第二的網球傳奇人物Petr Korda、媽媽是曾進入世界排名前30的前女子職業網球選手Regina Rajchrtova，兩位姐姐Jessica和Nelly，也都是 LPGA職業高爾夫球選手，他從小就勇於接受各種挑戰，5歲時參加了少兒冰球比賽，也曾嘗試過高爾夫球和空手道，最終決定將目標聚焦在網球場上，2018年繼承父親衣缽，一舉奪下澳洲公開賽青少年單打冠軍，穩健地在網壇發光發熱，並追隨姊姊、世界高爾夫冠軍Nelly Korda的腳步，加入RICHARD MILLE品牌摯友大家庭。

▲Sebastian Korda所戴的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶僅32克，輕盈、纖細的線條和先進的人體工學設計成為運動員絕佳伴侶。

讓Sebastian Korda戴上無憂、盡情在球場上揮灑汗水的錶款，為RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶，融合了Quartz TPT®石英纖維、Carbon TPT®碳纖維及鈦合金材質，並搭配品牌有史以來最輕的錶帶，整只錶僅重32克，相當輕盈，且纖細線條與符合人體工學設計，成為運動員手腕上的絕佳伴侶。