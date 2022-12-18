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泡湯季節到！台菜老店、阿芳越南食　帶你吃遍新北投美食

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圖、文／MENU美食誌

又到了泡湯的季節，新北投除了溫泉以外也有不少厲害的在地美食喔！

新婦新加坡海南雞飯
光明路137號

店內不大，可以選擇內用或是外帶，外帶比內用價格便宜，除了選擇的主餐外，還可以自選三種配菜，配菜選擇性相當多，套餐有湯及甜點，份量十足！

▲新北投美食 。（圖／美食誌提供）

▲新婦新加坡海南雞飯。（圖／美食客翼想不到提供）

阿芳越南食
大同街176-1號

餐廳環境乾淨明亮，食材新鮮，河粉、春捲、打拋豬、紅酒燉牛肉、涼拌菜應有盡有，價格實惠CP值高，如有想要前來用餐，記得要提前預約喔！

▲新北投美食 。（圖／美食誌提供）

▲阿芳越南食。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

記憶的溫度（定食 必魯）
珠海路38號

店內有許多復古的收藏，裝潢設計走懷舊簡樸風，帶給人溫馨的感覺，提供日式風格的簡單家常料理定食，餐點食材新鮮，口味偏清淡，吃完無負擔。

▲新北投美食 。（圖／美食誌提供）

▲記憶的溫度定食。（圖／美食客Lu提供）

喬園海鮮料理
大業路512號

菜色豐富選擇性多，店裡不僅有台菜，也有上海菜、粵菜，平均一、兩個月就會換一次菜單，餐廳還有專用的停車場，非常便利。

▲新北投美食 。（圖／美食誌提供）

▲喬園海鮮料理。（圖／美食客Oli餓了提供）

荷麵亭HASUMENTEI 北投店
育仁路45號

店內裝潢走復古昭和風格，拉麵每日限量販售，可以加兩次麵及加湯無數次，湯頭濃醇入味、麵條軟硬適中，叉燒軟嫩好吃，是CP值很高的店家。

▲新北投美食 。（圖／美食誌提供）

▲荷麵亭HASUMENTEI 北投店。（圖／美食客KBB提供）

蓬萊精緻台菜
中和街238號1F

年近70年的台菜老店從酒家菜起家，保有著原始酒家菜的風味且價格平實，招牌排骨酥、芋頭條、軟玉豆腐、烏魚子炒飯都是他們家非常出色的手路菜！

▲新北投美食 。（圖／美食誌提供）

▲蓬萊精緻台菜。（圖／美食客Lyla Tien提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 泡湯, 溫泉, 美食, 新北投

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