凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

▲英王查爾斯三世（左起）、王后卡蜜拉與王室成員出席聖誕頌歌儀式。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威爾斯親王威廉與妻子凱特王妃，於英國時間15日帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主，一同出席聖誕頌歌儀式，凱特王妃身穿紅色系大衣洋裝與女兒配成親子裝，威廉也與兒子以西裝外罩深藍色大衣造型亮相，4人一同步入會場宛如登上時尚伸展台，畫面幸福洋溢，凱特也以亮眼穿搭打臉小嬸梅根（Meghan Markle）在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》所提王室成員衣服難選、不能穿太亮的指控。

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃，帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主亮相，親子裝造型很吸睛。（圖／路透社）





▲哈利王子（右）與梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》猛攻英國王室。（圖／路透社）

王室成員出席聖誕頌歌儀式的同時，哈利王子與妻子梅根據傳收了約31億元簽約金的紀錄片《哈利王子與梅根》下半部後3集上線，遠在美國的夫妻倆砲火更加猛烈，直指哥哥威廉對他破口大罵；而梅根則在紀錄片上半部提及王室場合穿著要顧及其他成員，不能太亮眼也不能撞色，她只能選擇隱身自己的低調顏色服裝，鏡頭旋即切到她在美國豪宅內試穿亮橘色禮服的畫面，諷刺王室意味十足。

▲凱特王妃穿Eponine London紅色系大衣，搭配同色系Gianvito Rossi麂皮高跟鞋與約520元的Accessorize耳環，呼應節慶氣息。

不過昨凱特王妃出席聖誕頌歌儀式的穿搭，狠狠打臉梅根的說法，她與女兒夏綠蒂公主配成親子裝，都穿醒目的紅色系大衣亮相，她還搭配同色系Gianvito Rossi麂皮高跟鞋、約新台幣525元Accessorize耳環；而若照梅根的指控，這類場合最忌諱服裝撞色，偏偏包括女王伊莉莎白二世長外孫女Zara Tindall、凱特王妃的妹妹Pippa Middleton都穿紅色系外套現身，呼應聖誕佳節的歡樂氣氛，證明只要服裝優雅、得體，沒有誰會受委屈。

▲英國女王伊莉莎白二世長外孫女Zara Tindall（右）身穿Karen Millen紅色系大衣，挽著老公Mike Tindall出席。（圖／路透社）





▲凱特王妃的妹妹Pippa Middleton也穿紅色系大衣亮相。（圖／路透社）

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