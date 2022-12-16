fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

>

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英王查爾斯三世（左起）、王后卡蜜拉與王室成員出席聖誕頌歌儀式。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威爾斯親王威廉與妻子凱特王妃，於英國時間15日帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主，一同出席聖誕頌歌儀式，凱特王妃身穿紅色系大衣洋裝與女兒配成親子裝，威廉也與兒子以西裝外罩深藍色大衣造型亮相，4人一同步入會場宛如登上時尚伸展台，畫面幸福洋溢，凱特也以亮眼穿搭打臉小嬸梅根（Meghan Markle）在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》所提王室成員衣服難選、不能穿太亮的指控。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃，帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主亮相，親子裝造型很吸睛。（圖／路透社）

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲哈利王子（右）與梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》猛攻英國王室。（圖／路透社）

王室成員出席聖誕頌歌儀式的同時，哈利王子與妻子梅根據傳收了約31億元簽約金的紀錄片《哈利王子與梅根》下半部後3集上線，遠在美國的夫妻倆砲火更加猛烈，直指哥哥威廉對他破口大罵；而梅根則在紀錄片上半部提及王室場合穿著要顧及其他成員，不能太亮眼也不能撞色，她只能選擇隱身自己的低調顏色服裝，鏡頭旋即切到她在美國豪宅內試穿亮橘色禮服的畫面，諷刺王室意味十足。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃穿Eponine London紅色系大衣，搭配同色系Gianvito Rossi麂皮高跟鞋與約520元的Accessorize耳環，呼應節慶氣息。

不過昨凱特王妃出席聖誕頌歌儀式的穿搭，狠狠打臉梅根的說法，她與女兒夏綠蒂公主配成親子裝，都穿醒目的紅色系大衣亮相，她還搭配同色系Gianvito Rossi麂皮高跟鞋、約新台幣525元Accessorize耳環；而若照梅根的指控，這類場合最忌諱服裝撞色，偏偏包括女王伊莉莎白二世長外孫女Zara Tindall、凱特王妃的妹妹Pippa Middleton都穿紅色系外套現身，呼應聖誕佳節的歡樂氣氛，證明只要服裝優雅、得體，沒有誰會受委屈。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國女王伊莉莎白二世長外孫女Zara Tindall（右）身穿Karen Millen紅色系大衣，挽著老公Mike Tindall出席。（圖／路透社）

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃的妹妹Pippa Middleton也穿紅色系大衣亮相。（圖／路透社）

►凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧

►哈利王子與梅根》揭私下奢華日常　身後披「愛馬仕毛毯」比劇情更吸睛

關鍵字：

威爾斯親王威廉, 凱特王妃, 哈利王子, 梅根

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

「富爸爸」奧援瑞士老牌浴火重生　超限量複雜錶登台搶客

「富爸爸」奧援瑞士老牌浴火重生　超限量複雜錶登台搶客

風・Luxury／寶璣生肖錶變溫柔了　兔子雲朵上嬉戲吸女性目光

風・Luxury／寶璣生肖錶變溫柔了　兔子雲朵上嬉戲吸女性目光

C羅3000萬訂製鑽錶推出彩虹版本　百億身家寵自己不手軟

C羅3000萬訂製鑽錶推出彩虹版本　百億身家寵自己不手軟

炸彈錶骷髏頭暗夜發光　錶殼鐫刻瑪雅文化圖騰露神祕氣息 ATM偷拍裙底沒成功過　技術員再犯案下場慘 C羅女友球場變秀場狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟 克羅埃西亞娃娃臉門將建功　微笑迷倒粉絲但死會了 貓熊盪鞦韆項鍊好萌　再生銀製做慈善 Tiffany六爪鑽戒翻轉命運！　躍上新電影搶演員風采 陳昊森收蟑螂禮物氣噗噗　點名伯爵綠錶、寬版戒不踩雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面