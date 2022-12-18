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4款精緻美味「春節伴手禮」迎兔年　從小孩送到長輩都適合

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文／女子學

2023兔年雀躍的小腳步到來，你準備好春節伴手禮了嗎？對於送禮還沒有想法的話，今天編輯特別整理了4款2023年超夯禮盒！不僅能滿足親戚小孩無止盡的口腹之慾，也能為長輩獻上健康祝福，大方又精巧的禮盒設計，送禮也很體面呢！

1. 小朋友最愛

辻利茶鋪 — 辻利京茶花禮盒 「玉兔報喜」

早在西元1860年即創立的「TSUJIRI 辻利茶舖」，創立者「辻利右衛門」堪稱是日本茶文化發展史上最有貢獻的人物：他是第一人將「玉露」的香氣與甘甜提升到最高境界，讓人們可以真正享用到綠茶的高級感受，後代也傳承創辦人的「開創」精神，持續推廣日本茶文化，時至今日，「辻利」已成為「宇治抹茶」的代名詞。

▲辻利京茶花禮盒 「玉兔報喜」。（圖／辻利茶鋪，下同）

2023年的辻利京茶花禮盒 「玉兔報喜」，內含日本直送「抹茶捲心酥」、「焙茶捲心酥」：薄脆的捲心外皮包覆抹茶和培茶奶油內餡，每口咬下都有濃郁茶香味四溢，搭配100%一番茶「辻利特製煎茶茶包」，清新回甘讓人愛不釋手。

此外，令人驚豔的還有禮盒小巧思，外盒用台灣紙雕藝術刻劃京都景物，盒底跟提袋都繪有日式七寶紋飾，象徵節慶的喜悅；別緻的設計也能充當造型小夜燈，替新年妝點日式藝術氣息，可愛又精巧的造型和百年傳承風味，絕對是讓大人小孩都滿意的新年禮盒。

2. 超涮嘴餅點

Aunt Stella 詩特莉 — 錦兔迎春禮盒

30年工藝傳承的東京手工餅店 Aunt Stella 詩特莉，今年以「Have a Sparkling New Year」為主題設計新春系列禮盒，採用煙火、舞台、兔子、象徵吉祥如意的孔雀與牡丹花等元素打造新年奇想。新春系列禮盒中的錦兔迎春禮盒，設計上以純金線條搭配白色系的原創手繪，典雅質感無疑是新春送禮好選擇。

▲錦兔迎春禮盒，內含九鬼特濃胡麻兔子餅乾。（圖／Aunt Stella 詩特莉）

禮盒內的「九鬼特濃胡麻兔子餅乾」為兔年吸睛焦點，特選頂級日本九鬼低油黑胡麻為主原料，減去80%含油量、再融合牛奶餅乾製成白色斑點，獻上醇濃且無負擔的可愛造型餅乾；「茉莉茶香奶霜夾心」則精選彰化花壇鄉茉莉花與花蓮有機綠茶，入口先品嚐到淡雅的茉莉花香，緊接而來綠茶的微澀回甘，尾韻的乳脂奶香迴盪舌尖，盡享多層次味蕾盛宴。

3. 養生禮盒

上醫養生堂 — 三款即食包禮盒、漢方禮享茗點

在寒冷冬日，選一份代表心意的漢方養生禮盒送給家人，藉此祝福新的一年，大家身體依舊康健、行萬里路。源於漢方，養生有道的上醫養生堂，以「上醫治未病」為品牌宗旨，期盼所有人都走向「健康幸福」的道路。

▲上醫養生堂即食包禮盒、漢方禮享茗點。（圖／上醫養生堂）

上醫養生堂的三款即食包禮盒非常適合年節贈禮，內含開袋即可食的養生料理包，省去烹煮辛勞，加熱就能即時溫補身體。四神湯軟骨禮盒特別加入加拿大豬軟骨，富含膠質與營養，不僅能照護長者健康，也非常適合全家人做日常平補；麻油猴菇四神湯禮盒使用多種中藥食材及麻油調味出獨特香氣，不經爆炒、性溫不燥，並以口感扎實的猴頭菇為主打，因其含多元豐富營養成分，故有「山珍猴頭，海味燕窩」之美稱；桂圓銀耳露禮盒添加枸杞、蓮子及桂圓等天然漢方養生食材，層次豐富的口感，搭配清甜自然的美味，為家人傳遞健康與安心。

除了即食包禮盒，上醫養生堂也推出漢方禮享茗點禮盒，內含象徵吉祥的「紅棗脆片」、源於清代宮廷茗點的「山藥茯苓糕養生蛋捲」，及特別添加「魚腥草」、「紫蘇」所製的「漢方正益茶」，讓家庭團圓之際人人唇齒留香，又能補充漢方精華的元氣好能量。

4. 長幼皆宜

琅茶 Wolf Tea— 【茶包禮盒】凝雪／清香茶包選

喝茶不再是長輩的專利？琅茶 Wolf Tea 以清新雅緻、溫暖通透的品牌形象及設計風格，引領國內外新世代重新認識傳統茶。每季嚴選上質茶園在最適天氣時辰，由優秀茶師採製的「單品茶」，為每支「單品茶」編號，售完不再，不混茶，以味覺印記每片山林不同時節的純粹美好。琅茶也邀請大家在新年團圓之際，與親朋好友舉杯茗茶，感受「此刻此地・獨一無二」的美好滋味。

▲茶包禮盒。（圖／琅茶 Wolftea，下同）

琅茶的【茶包禮盒】凝雪／清香茶包選，從瓷器般淨透渺白的外盒，就跳脫茶類固有的傳統禮盒樣貌。內含由日本傳統工藝「蒔繪師」所繪Logo的野香烏龍儲茶罐，及多款風味細緻、經典特色的單片立體台灣茶包。野香烏龍熱泡有花香馥郁清麗的口感，完整展現台灣茶清甜的魅力；桂香包種入喉如綠茶般清爽，香氣更是優雅，作為日常茶飲十分合適，且冷泡後更別具風味。

2023兔年蹦蹦跳入各戶人家，以上4個品牌的新年禮盒除了擁有精美大方的禮盒設計外，更在傳統文化中加入創新的餅點、茶飲和養生保健食品，禮品承載著親朋好友們久違重逢的感恩，以及互相給予的新年祝福。新的一年，《女子學》團隊也在此祝福各位，2023兔年行大運。

延伸閱讀

新的一年也和心愛的人甜蜜蜜地過吧：5 款適合分享的新年甜點禮盒，宅配到你家！

上醫養生堂的調養之道：以漢方智慧讓日常飲食創造出不凡的營養價值

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 春節, 兔年, 伴手禮, 2023

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