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只要3步驟，養出強健豐盈秀髮　加碼7個MIT頭皮養護推薦　

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文／女子學

2023年的腳步近了，回顧這一年的成就，或許事業步步高升、愛情開花結果，但在追求外在目標之餘，是否忽略了身體的調養呢？尤其頭皮的保養總不被重視，大家常買上萬元化妝品顧臉，但對頭皮照護卻草草了事。

新的一年讓我們「從頭開始」！編輯整理7個MIT頭皮養護產品，並依正確頭皮護理程序介紹，帶大家一起一步步養成好頭皮！

頭皮照護 STEP 1 — 深度清潔頭皮，調控油脂平衡

Greenvines 綠藤生機 — 頭皮淨化洗髮精

強調「不需要，就不要買」的環保品牌Greenvines 綠藤生機，致力於環境永續發展，更研發全台第一支在地海廢再生瓶，不僅100%由再生塑膠製成，當中更有33%是由海洋廢棄物再生而來。

▲綠藤生機研發全台第一支在地海廢再生瓶。（圖／Greenvines 綠藤生機）

頭皮淨化洗髮精中的自然成分高達98.6%，並用巴西頂級綠蜂膠，取代市售洗髮精常見的「肌膚調理劑」，讓大家無須擔心產生抗藥性，也能改善頭皮乾癢、出油等不適，使頭皮回歸到天然健康的質地。

Grange 璞草園 — 24 草複方洗髮露

Grange 璞草園創於苗栗卓蘭山林，「以純淨作物為莖，以人身潔護為葉」是其品牌宗旨，以善待土地的方式農耕，採收無農藥殘留耕物製成商品，更首創藥草精油洗髮露，結合24種東西方草本精華，以中藥熬煮（煮、熬、攪、悶）四大工序，取得最有效的成分製成，並富含多種舒緩植物配方，加入台灣特有珍貴紅檜、香樟精油，洗頭時能同步感受濃郁森林之氣，溫潤舒暢，進而緩解身體疲憊、卸除壓力。

▲Grange 璞草園首創藥草精油洗髮露。（圖／Grange 璞草園）

O’right 歐萊德 — 咖啡因洗髮精

O’right 歐萊德期望讓「Green Lifestyle」融入每一個人的日常生活，傳達的是屬於台灣的綠色文化素養；訴說的是這塊土地與生命的連結。咖啡因洗髮精採用台灣原生咖啡，保留最多植物活性而成的天然咖啡因萃取物，同時融匯多種珍貴植物萃取，可調理頭皮油脂分泌、減緩不適。

▲歐萊德咖啡因洗髮精採用台灣原生咖啡。（圖／O’right 歐萊德，下同）

另外，讓編輯驚訝的是這典雅的瓶身，其實是所謂的「瓶中樹」：瓶身採用廢棄蔬果和植物萃取澱粉製成，若在瓶身內置入種子，瓶身分解後的自然養分可供種子吸收，最後結合長成一棵小樹，完全體現「取之自然、回歸自然」的概念。

黑淬絲 — 漢方豐盈強健賦活洗髮精

黑淬絲以天然草本配方，針對東方人頭髮較直、粗硬易脆裂等特性下手，嚴選純植物萃取成分，用以滋潤髮根、強健毛髮找回豐潤彈性。漢方豐盈強健賦活洗髮精對油性髮質者來說非常適用，甘草跟魚腥草精萃可有效控油，並調理髮肌，使頭皮回歸健康狀態。編輯因為每天都戴帽子，尤其夏天容易大汗淋漓，黴菌在帽子內滋生，頭皮毛囊堵塞每天都癢到不行！但這款洗髮精能有效止癢，深度清除毛孔髒汙，清雅的木質調香氣也讓人療癒不少。

▲黑淬絲洗髮精詢問度超高。（圖／黑淬絲）

頭皮照護 STEP 2 — 養髮液溫和調理頭皮

Aromase 艾瑪絲 — 草本強健養髮精華液

Aromase 艾瑪絲創辦人以「解決頭皮問題為初心」，堅信健康的髮絲來自健康的頭皮，並以草本植萃打造專業頭皮養護髮品。草本強健養髮精華液添加頂級保養成分甘草次酸，用以調節頭皮肌膚代謝功能、增加頭皮防禦力。提醒大家，養髮液需在洗完頭、頭皮吹乾後使用，只要在髮根處噴上精華液，並用指腹畫圈按摩3~5分鐘即可，就跟臉部保養一樣喔。

▲艾瑪絲草本強健養髮精華液。（圖／Aromase 艾瑪絲）

Saholea 森歐黎漾 — 咖啡因豐盈胜肽養髮液

Saholea 森歐黎漾全系列主打天然植萃，以大自然植物能量，為髮膚注入最精萃潤澤的滋養。咖啡因系列特別選用德國健髮咖啡因、天然植物胜肽（尾穗莧天然肽）、黑曜石礦物成份，可以幫助強健髮根、預防脆弱的髮絲斷裂，胜肽養髮液還另外添加奈米玻尿酸與甘草素，能舒緩頭皮緊繃，保水修護抗乾燥，頭髮吹整完後也能維持蓬鬆感。

▲森歐黎漾全系列主打天然植萃。（圖／Saholea 森歐黎漾）

頭皮照護 STEP 3 — 日常舒緩秘方，解決乾癢、紅腫

Kaizen 凱嵐 — 植萃舒緩頭皮修護霜

Kaizen 凱嵐不如市面商品強調要「變好」，而是認為每個人本質已經夠好，只需要「恢復」原本狀態即可。也因此凱嵐頭皮霜就如雲霧一般，在頭皮狀態差的時候給予一點療癒，等頭皮恢復健康後就像氤氳散去。

▲凱嵐頭皮霜針對所有族群的頭皮乾癢都適用。（圖／Kaizen 凱嵐）

凱嵐頭皮霜針對所有族群，只要頭皮乾癢不適、紅腫，塗一點就可止癢、抗紅腫，比如機車族剛拿下安全帽，有時會癢到抓個好幾下，這時候頭皮霜就能迅速止癢，也能讓坍塌的髮根重回蓬鬆感，另外它的味道含蓄溫雅，清爽頭皮之餘也能讓自己放鬆紓壓。

萬事起頭難，但頭皮照護其實很簡單，只需要選對產品，持之以恆地使用，就能養出強健髮根和舒爽的頭皮肌膚，新的一年不再「搔首」，便能從容不迫地面對各項挑戰啦！

延伸閱讀

詢問度超高！姊妹圈大推的 5 款熱賣洗髮精：日系黑淬絲、韓系 Elastine…深入修護散發清新氣質

洗頭 5 大錯誤迷思破解！一定要天天洗頭嗎？皮膚科醫師教你正確洗頭「髮」則！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 頭皮, 頭髮, 護髮, 洗髮

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