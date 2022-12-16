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FEniX陳峻廷走秀挺台灣品牌！YAXIN ZONE首季「水彩印花」打造冷酷新裝

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記者鮑璿安／台北報導

台灣新銳設計師品牌風格多元，鍾雅欣Yahsin Chung所操刀的品牌YAXIN ZONE於昨（15日）臺北表演藝術中心發表首季「LONELY CITY 2022-23AW」系列，從水彩藝術創作、攝影印花注入輪廓各異的服裝，帶給人搶眼視覺，原子少年FEniX成員陳峻廷也受邀走秀增添亮點。

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲全新跨域品牌YAXIN ZONE風格強烈、充滿冰冷的中性色調 。（圖／品牌提供）

從藝術創作、室內設計跨足時裝設計，鍾雅欣擅長從旅行中尋找靈感，將巴塞隆納初見高第建築的驚嘆、沉浸紐約街頭的千變萬化都注入水彩創作，定格下一瞬的光景，打造成為特色數位印花，注入具有對比張力的服飾中。像是以英國特色百褶裙細節延伸至長裙、褲裝，行走之際產生靈動氛圍；或是以西裝布料結合低V領剪裁、俐落工裝輪廓層疊柔軟布料，不受場合所定義服裝態度，衝突感即是創新。

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲由旅行發想而來的靈感，水彩創作特色數位印花 。（圖／品牌提供）

陳峻廷此次演繹緞布印花拼接黑色風衣襯衫以及針織羅紋上衣單品，他提到：「過去在模特兒圈，因為身高限制，真正走秀機會較少，因此很珍惜每一次踏上秀場。知道YAXIN ZONE是一個台灣新品牌，希望能親身支持，讓更多人看到好作品。」

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲陳峻廷走秀。（圖／品牌提供）

在參加《原子少年》前，陳峻廷已簽進凱渥模特兒公司7年，他今年（2022年）10月時才現身訂製禮服品牌 JASMINE GALLERIA的「年度訂製禮服」大秀，大膽挑戰在火車行駛過程中走秀，並演繹全白絲質軟緞絲瓜領西裝造型，風格截然不同。

▲▼JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲陳峻廷（左）與師姐王心恬 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

YAXIN ZONE, 原子少年, FEniX, 陳峻廷

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