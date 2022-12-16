3部有關生死的亞洲電影！《父後七日》引共鳴、終活事項看見日常的愛

文／女子學

死亡可以是悲愴與淒涼、死亡可以是仇恨的總結，但死亡也能是優雅別緻的晚宴，尤其在重視告別儀式的東方文化，依據地方風俗與普行宗教，各自有著屬於自己的告別文化。對於肉體的死亡，東方人對其更是有所避諱，長輩口中「那個不能說的字」，像是鐵律一般地刻在我們的記憶之中，使得人們變得不願去瞭解死亡，更別說要做好告別的準備。

惱人的繁文縟節、不明所以的儀式，這些細瑣的流程是所有台灣人多有經歷過的共同回憶，害怕告別儀式的簡陋使往生者沒有面子，鑼鼓喧天的樂團、鋪滿黃花的卡車，這些鮮明的喪禮畫面，再再顯明親屬看待告別式的態度，然而那些不為賓客所見的家屬情緒，在電影的刻劃下才更顯可貴與真實。

《多桑的待辦事項》：紀錄「終活事項」的錄像帶，平緩悠揚敘述日常的愛



由砂田麻美執導、是枝裕和擔任監製的《多桑的待辦事項》，以家庭錄影帶結合採訪的方式，紀錄導演的父親砂田知昭被宣告胃癌並逐漸步入死亡的最後階段。相較以煽情的故事強調感傷的電影作品，該片作為紀錄片，其男主角即是導演的父親本人親自上陣，以日常錄像帶平緩悠揚的筆觸，一點一點地述出父親對於未完事項的遺憾、對留在世上子女們的不放心。

▲《多桑的待辦事項》以家庭錄影帶結合採訪的方式，紀錄導演父親被宣告胃癌並逐漸步入死亡的最後階段。（圖／《多桑的待辦事項》劇照）

在砂田知昭的筆記中，寫下了許多「終活事項」，以終活取代死前、不如遺書般正式，足見其樂觀面對人生的爽朗態度。「受洗成為基督徒」、「投票給自民黨以外的人」、「認真陪孫女玩」詳細地交代最後的願望，認為自己在餘生不好好規劃，會帶給家人困擾的父親，直到人生的最後一刻仍只在乎家人，平淡且真實的畫面紀錄，放大了在普通生活中不被明顯提起的愛。

《父後七日》：濃厚閩南風情的一場喪禮，予人共鳴的真實餘緒



2010年上映的《父後七日》，儘管已過去十多年，此片仍是相關題材中最為催人熱淚的國產電影。該片改編自散文作家劉梓潔的同名作品，由王育麟擔任導演，入圍金馬獎六個項目並拿下「最佳男配角」、「最佳改編劇本」。電影以阿梅（王莉雯 飾）的角度，講述她從台北奔赴回彰化老家，為了在父親死前見上一面並張羅告別式事宜，展開了百般忙碌的「父後七日」。

▲《父後七日》仍是相關題材中最為催人熱淚的國產電影。（圖／《父後七日》劇照）

電影中有著大量閩南喪葬習俗的元素，五光十色、沸沸揚揚的儀式典禮，如嘉年華般的氛圍，無不讓阿梅感到陌生，即便該地是她長大成人的地方；王育麟導演更以大量詼諧幽默的情節，讓劇情的呈現不過於沉重。對於悲痛普遍較為壓抑的東方性格，藉由忙碌的習俗，讓人舒緩親人離世的事實，直到儀式結束，可能某個日常瞬間，因為親人想起的某件事，才驚覺對方早已遠去，這樣的痛無比真實，而不禁令人潸然淚下。

《嗨！神獸》：以小孩的視角看待死亡，堅信便會發生的天真憧憬



由白潤音、楊采妮主演的國片《嗨！神獸》，講述一段關於惡夢與失去至親的暖心童話。若說以彰化為拍攝地的《父後七日》是閩南風俗的還原重現，那以宜蘭為拍攝地的《嗨！神獸》則是將殘酷的現實藉浪漫、玄幻的方式呈現；相較前兩部以大人的角度看待離別，《嗨！神獸》以小孩的視角作詮釋是別有意思，因為不明白生死的意義，才對於離別有更多浪漫的想像空間。

▲《嗨！神獸》講述一段關於惡夢與失去至親的暖心童話。（圖／《嗨！神獸》劇照）

作為討海人的父親與兒子，在出海之前有著一同尋找神獸的約定，深信著父親會允諾回家吃飯的阿吉，在媽媽與祖母的眼中，只想著如何使阿吉去接受至親不會再回來的殘酷，但很多時候我們覺得小朋友不懂的事，其實他們早已足夠聰明，只是沒有準備好去改變習慣與認知，堅信著某件事便會順其意念而發生，就算是生老病死也將如此。

「真正重要的東西，不一定是用眼睛就能看見的。」電影中的台詞，強調出了那些在喪葬儀式中，賓客們看不見的情感不捨。面對離別，我們都必須有緩衝與消化的空間，這樣的習俗與儀式，正是東方文化面對離別的一大特色。

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