fb ig video ETtoday search mobile

用了「168斷食法」卻沒瘦？營養師曝5大原因：太晚進食也NG

>

▲▼ 營養師曝用168斷食卻沒瘦的5大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒，執行168間歇性斷食時有些細節需注意。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

由許多明星名人帶起流行的「168斷食法」，執行方式簡單又好記，可說是近年來最夯的減肥方式，但168可不是有用就能減肥成功！你是否也是那個執行168斷食卻沒有變瘦的人？知名營養師張家榕就整理了5大常見原因，如果你有中了好幾項，難怪瘦不了。

▲▼ 營養師曝用168斷食卻沒瘦的5大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃進食時間亂吃不忌口

8小時的進食時間內，不代表想吃什麼、吃多少都可以。張家榕提醒，如果你會因為空腹時間較長而報復性進食，那168斷食法這種飲食方式可能就不太適合你。

＃禁食時間喝有熱量的飲品

喝了不該喝的飲品，像是含糖、有熱量的飲品，會破壞低胰島素的原則，可以改喝像是原味氣泡水、南非國寶茶、決明子茶、黑豆水等無糖、無熱量的飲品度過，但若是直接買市售飲品，也要注意包裝標示，確認是否無添加糖、無熱量和咖啡因。

▲▼ 營養師曝用168斷食卻沒瘦的5大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃水喝太少

水能促進代謝，水分不夠也會讓人增加想吃東西的感覺。建喝水量可以從體重*30 c.c.提高到體重*35～40c.c.。

＃8小時進食時間太晚

比如10:00～18:00對比14:00～22:00，一樣都是8小時，但白天的消耗熱量能力會好一點（攝食產熱效應會高一點），越晚吃、睡前吃太多，不僅消化能力減弱，也會影響睡眠，進而容易影響減肥效果。

▲▼ 營養師曝用168斷食卻沒瘦的5大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃蛋白質不足、飲食不均衡

蛋白質吃太少或不吃蔬菜，都會影響身體代謝，當然也就會影響減肥效果。

▲▼ 營養師曝用168斷食卻沒瘦的5大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

張家榕也補充說明，在168禁食期間如果真的很餓，會餓到心情低落、想生氣，可以喝點無糖茶、黑咖啡、原味氣泡水等無糖無熱量飲品；若是餓到感到有點不舒服，可以吃一點低熱量、較不影響血糖的食物，像是一點無糖豆漿、燙青菜、高湯、一點雞胸肉、無調味堅果等，幫助度過斷食。她也建議可以先從較溫和的14/10斷食開始，循序漸進。

►減肥快吃！營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物：蒟蒻要選對

►吃辣傷腸胃？營養師破解「吃辣3大迷思」　反而有助減肥和美容

►營養師教「吃火鍋不發胖」5招秘訣：用「輕醬料」取代沙茶醬

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 斷食, 輕斷食, 間歇性斷食, 168斷食, 瘦不了, 原因, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

IKEA嘉義城市店12／26開幕！　8500項全系列商品逛起來 2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美 楊紫瓊撞衫「小20歲」孫儷狀態超好！　穿Valentino禮服寶刀未老 營養師大推4種「營養冠軍水果」　抗氧養膚還能幫助護眼 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 姊弟戀曝光！秦嵐：我不相信一見鍾情，我一定要日久生情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面