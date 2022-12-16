用了「168斷食法」卻沒瘦？營養師曝5大原因：太晚進食也NG

▲營養師提醒，執行168間歇性斷食時有些細節需注意。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pixabay

由許多明星名人帶起流行的「168斷食法」，執行方式簡單又好記，可說是近年來最夯的減肥方式，但168可不是有用就能減肥成功！你是否也是那個執行168斷食卻沒有變瘦的人？知名營養師張家榕就整理了5大常見原因，如果你有中了好幾項，難怪瘦不了。

＃進食時間亂吃不忌口



8小時的進食時間內，不代表想吃什麼、吃多少都可以。張家榕提醒，如果你會因為空腹時間較長而報復性進食，那168斷食法這種飲食方式可能就不太適合你。

＃禁食時間喝有熱量的飲品



喝了不該喝的飲品，像是含糖、有熱量的飲品，會破壞低胰島素的原則，可以改喝像是原味氣泡水、南非國寶茶、決明子茶、黑豆水等無糖、無熱量的飲品度過，但若是直接買市售飲品，也要注意包裝標示，確認是否無添加糖、無熱量和咖啡因。

＃水喝太少



水能促進代謝，水分不夠也會讓人增加想吃東西的感覺。建喝水量可以從體重*30 c.c.提高到體重*35～40c.c.。

＃8小時進食時間太晚



比如10:00～18:00對比14:00～22:00，一樣都是8小時，但白天的消耗熱量能力會好一點（攝食產熱效應會高一點），越晚吃、睡前吃太多，不僅消化能力減弱，也會影響睡眠，進而容易影響減肥效果。

＃蛋白質不足、飲食不均衡



蛋白質吃太少或不吃蔬菜，都會影響身體代謝，當然也就會影響減肥效果。

張家榕也補充說明，在168禁食期間如果真的很餓，會餓到心情低落、想生氣，可以喝點無糖茶、黑咖啡、原味氣泡水等無糖無熱量飲品；若是餓到感到有點不舒服，可以吃一點低熱量、較不影響血糖的食物，像是一點無糖豆漿、燙青菜、高湯、一點雞胸肉、無調味堅果等，幫助度過斷食。她也建議可以先從較溫和的14/10斷食開始，循序漸進。

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