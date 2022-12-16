奇美推首款OLED電視　65吋售價7萬有找主打CP值

▲奇美在台首款K系列OLED電視。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣品牌奇美今（12／16）對外發表旗下首款OLED面板K系列電視，結合自家廣色域技術，搭載Android系統且並內建多種串流平台，搭配輕薄機身外觀，並以65吋售價僅69,900元的價位搶市，正式加入OLED電視戰場。

奇美正式發表旗下最新年度旗艦系列，推出台廠品牌首款K系列OLED電視，搭載大4K 120HZ原生面板和新一代智慧處理器，搭配杜比全景聲與DTS TruSurround音效技術，使用Android系統並內建 Netflix、YouTube、Google Play、Prime Video等多元串流平台，讓操作與設定更加簡單方便，並支援OK Google聲控管家智慧操控。

業者表示，目前OLED電視整體市占約在2％至3％，市場後續可期，目前台灣整體電視銷售量雖持續緩步下降，但單價與更換率讓整體市場仍有支撐面，奇美持續經營中價位市場，但也會提供合理價位的高端OLED電視給消費者選擇。

全新奇美年度旗艦K系列OLED顯示器目前正式於台灣上市，現推出65型規格，售價為69,900元，很適合在觀望的入門消費者。

▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

近年在台高端電視市場頗有斬獲的三星，日前也在台發表旗下首款OLED電視S95B，強調自家獨家藍色的自體發光技術，能提供更清澈的色彩表現，並強調有護眼認證，解決藍光疑慮，且支援4K@120fps更新頻率與調整畫面螢幕比例功能，向喜歡把遊戲放大到電視爽打的使用者喊話，65吋在台售價不到10萬元。