「國宴菜」富貴雙方在家吃！湘菜大師彭長貴經典作　一口咬下超滿足

文／C編

過年的年菜除了澎湃好吃之外，更是道道都有寓意，尤其是代表吉祥平安的菜色最受到歡迎，「Her森森」推出「上海火腿 蜜汁火腿－富貴雙方」2盒，原價899元、特價679元，不僅有大富大貴的意思，這道菜背後來歷更是厲害。

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▲上海火腿 蜜汁火腿－富貴雙方2盒，原價899元、特價679元，點我購買。



由香Q四方餅夾著香甜蜜汁火腿，搭配酥脆烤素方的蜜汁火腿，是很多人會選擇的年菜，但其實這道菜最早是在「國宴」上出現，是鼎鼎大名「湘菜大師」彭長貴的代表作之一，甜甜的醬汁、一口咬下多層次的口感，大人小孩都喜歡，是過年、過節必吃的一道菜。

蜜汁火腿是彭長貴為了紓困做火腿的朋友，而研發出的菜單，試了多達11次才調配出完美的比例，運用豬腱心經3次慢火蒸透後，再以桂花醬醃漬，並精選豆腐皮、蝦米及蔬菜泥後酥炸，兩者夾著麵餅皮吃，一口咬下甜鹹滋味、軟中帶酥的口感，立刻成為各個湘菜館的必點料理，也讓做火腿的朋友從日日周轉的生活中，變得生意興隆，所以又有富貴的寓意，在年節絕對要吃上這一味。

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「Her森森」這次推出的「上海火腿 蜜汁火腿－富貴雙方」，採取現貨加上預購的方式，嚴選台灣溫體豬的豬後腿部位，醃漬出甜而不膩的扎實火腿，裡面夾上酥脆的烤素方、也就是炸得恰到好處的豆腐皮，包進特製軟Q麵餅皮，一口咬下，絕對滿足。