fb ig video ETtoday search mobile

卡蜜拉不碰「情敵」黛安娜王妃珠寶　最愛梵克雅寶招牌設計

>

▲▼卡蜜拉 。（圖／路透社）

▲英國王后卡蜜拉（左）分送派丁頓熊給小朋友，綠色大衣上別著梵克雅寶蜂鳥胸針238,000元。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

眾所皆知，英國王后卡蜜拉絕不碰「情敵」黛安娜王妃曾戴過的珠寶，出席國宴等盛大場合，她多選戴已故女王伊莉莎白二世或王室傳承數代的冠冕、珠寶，而平日出席公益活動的穿搭，則揭露她私心最鍾愛的品牌，是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），一款143,000元、鑲嵌藍色瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊更是不離身，堪稱她的幸運手鍊。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲卡蜜拉貼身佩戴的梵克雅寶18K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊，143,000元。（圖／梵克雅寶提供）

除了手腕上的藍色幸運草圖騰手鍊，卡蜜拉在隆重場合也會戴上同樣以幸運草為主角的Magic Alhambra鑽石耳環吸睛，75歲的她還童心未泯，專門收藏梵克雅寶Lucky Animals系列動物胸針，已曝光蜂鳥、貓頭鷹與松鼠造型胸針，充滿童趣；她也收藏多件品牌招牌的芭蕾舞伶造型胸針，日前表彰曾演出《慾望城市》的俄裔美籍芭蕾舞者Mikhail Baryshnikov，她即別上芭蕾舞伶胸針致意。

▲▼卡蜜拉 。（圖／路透社）

▲卡蜜拉出席國殤紀念晚會佩戴梵克雅寶Magic Alhambra鑽石耳環。（圖／路透社）

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Magic Alhambra鑽石耳環，1,490,000元。（圖／梵克雅寶提供）

▲▼卡蜜拉 。（圖／路透社）

▲卡蜜拉表彰芭蕾舞者Mikhail Baryshnikov時，特別別上梵克雅寶招牌的芭蕾舞伶胸針。（圖／路透社）

出席國宴等隆重場合，則需要王室代代相傳的重量級珠寶撐場，卡蜜拉最常戴的The Belgium Sapphire Tiara藍寶石鑽石冠冕與配成套的項鍊，傳承自已故英女王伊莉莎白二世，冠冕是女王1963年委託珠寶商從比利時路易絲公主處購入，以搭配她的父親喬治六世1947年送她的結婚禮物藍寶石鑽石項鍊與耳環，成套佩戴最能展現氣勢。

▲▼卡蜜拉 。（圖／路透社）

▲卡蜜拉出席國宴，佩戴女王伊莉莎白二世傳承的比利時藍寶石鑽石冠冕與藍寶石鑽石項鍊。（圖／美聯社）

 

 

關鍵字：

卡蜜拉, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 日網超夯心理測驗「水族館先看哪個動物」　秒揭愛情觀和渴望 貝克漢女兒小哈潑最愛穿潮球鞋！端莊禮服下配Air Jordan獲網讚翻 今年必收4款「IT BAG」　CHANEL 22變可愛、DIOR LADY 95.22好優雅 超準心測選「上司兩個字給你的印象」　找出改變人生的貴人類型 望遠鏡看出去是什麼東西？一道題測出你的「雙重人格指數」！ 感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面