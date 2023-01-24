卡蜜拉不碰「情敵」黛安娜王妃珠寶　最愛梵克雅寶招牌設計

▲英國王后卡蜜拉（左）分送派丁頓熊給小朋友，綠色大衣上別著梵克雅寶蜂鳥胸針238,000元。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

眾所皆知，英國王后卡蜜拉絕不碰「情敵」黛安娜王妃曾戴過的珠寶，出席國宴等盛大場合，她多選戴已故女王伊莉莎白二世或王室傳承數代的冠冕、珠寶，而平日出席公益活動的穿搭，則揭露她私心最鍾愛的品牌，是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），一款143,000元、鑲嵌藍色瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊更是不離身，堪稱她的幸運手鍊。

▲卡蜜拉貼身佩戴的梵克雅寶18K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊，143,000元。（圖／梵克雅寶提供）

除了手腕上的藍色幸運草圖騰手鍊，卡蜜拉在隆重場合也會戴上同樣以幸運草為主角的Magic Alhambra鑽石耳環吸睛，75歲的她還童心未泯，專門收藏梵克雅寶Lucky Animals系列動物胸針，已曝光蜂鳥、貓頭鷹與松鼠造型胸針，充滿童趣；她也收藏多件品牌招牌的芭蕾舞伶造型胸針，日前表彰曾演出《慾望城市》的俄裔美籍芭蕾舞者Mikhail Baryshnikov，她即別上芭蕾舞伶胸針致意。

▲卡蜜拉出席國殤紀念晚會佩戴梵克雅寶Magic Alhambra鑽石耳環。（圖／路透社）





▲梵克雅寶Magic Alhambra鑽石耳環，1,490,000元。（圖／梵克雅寶提供）

▲卡蜜拉表彰芭蕾舞者Mikhail Baryshnikov時，特別別上梵克雅寶招牌的芭蕾舞伶胸針。（圖／路透社）



出席國宴等隆重場合，則需要王室代代相傳的重量級珠寶撐場，卡蜜拉最常戴的The Belgium Sapphire Tiara藍寶石鑽石冠冕與配成套的項鍊，傳承自已故英女王伊莉莎白二世，冠冕是女王1963年委託珠寶商從比利時路易絲公主處購入，以搭配她的父親喬治六世1947年送她的結婚禮物藍寶石鑽石項鍊與耳環，成套佩戴最能展現氣勢。

▲卡蜜拉出席國宴，佩戴女王伊莉莎白二世傳承的比利時藍寶石鑽石冠冕與藍寶石鑽石項鍊。（圖／美聯社）