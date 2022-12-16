見面會寵粉無極限！直擊人氣直播主Smile X自然美超暖聖誕派對

▲人氣直播主Smile(右5)與東森自然美合作舉辦聖誕派對見面會，回饋長期支持的粉絲。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

天氣冷颼颼，人氣直播主Smile今(12/16)與東森自然美合作舉辦超暖派對「東森自然美聖誕玫瑰粉紅娘娘見面會趴踢」，特別邀請粉絲前往新北深坑東森自然美生技研發中心相見歡，並透過直播同步與線上粉絲零時差連線歡聚。Smile用心精選伴手禮，還為了回饋粉絲推出眾多獨家優惠，展現寵粉無極限的心意，讓粉絲們超開心，直呼Smile超美又親民。

▲平時都在線上互動的粉絲，透過實體互動更有溫度。

▲任何保養問題發問都難不到Smile還會親自教學示範。

▲此次活動也參觀了東森自然美生技研發中心，見證人證物證科學做見證的品牌實力。

此次Smile與東森自然美聯合舉辦的聖誕派對約30位粉絲參與見面會，也特別準備了餐盒、雙色馬卡龍以及小禮物給粉絲，眾人也參觀了由東森集團總裁王令麟斥資五千萬打造的東森自然美生技研發中心，一窺東森自然美工廠所堅持的人證、物證、科學做見證的高品質生產魅力；Smile更精心準備了CN Flower粉色進口玫瑰寵愛這群長期支持的她小貴婦粉絲群，現場還可提出個人保養上的疑問，由Smile親自為粉絲示範及解答，現場完全問不倒腦子裡很有料的Smile，再次收服粉絲的心。

▲Smile一邊直播一邊與現場粉絲互動，穿梭在人群中顯得神采奕奕。

穿著閃亮亮芭比桃紅裙裝穿梭在人群中的Smile，同時在直播與現場粉絲互動之間兩頭忙，全程站了3小時以上未見疲態，依舊神采奕奕，她說這次特別舉辦這場聖誕見面會的想法很簡單，就是想回饋粉絲順便了解大家在使用上有沒有什麼問題。Smile說：「很多保養品都找藝人明星代言，但自然美在台灣已經50幾年，養出一群資深美女，但我的粉絲都落在3、40歲左右，用對的方式介紹、並跟著我學習保養，大家都很喜歡這些產品的效果」。

▲▼現場提供眾多產品供與會者盡情試用。

Smile表示：「以往都是透過網路與粉絲互動，這次透過實體活動充分感受到大家的熱絡，真的很感動，而且看到大家走進來皮膚都超好，每個都像剛做完臉一樣就覺得很有成就感，大家真的都有按照我分享的方法好好保養，也讓大家看看彼此用自然美保養的效果真的很好」。Smile說，她之前每天直播教大家怎麼用，講一次產品就用一次，曾經最高撫紋霜一天用了至少20次，「長期跟著我的粉絲都忍不住笑我說皮膚都要吐奶了，但真的是自然美的東西夠好我才敢這樣用，而且透過實體活動讓粉絲看得到我、摸得到我，知道我的皮膚是真的好，不用開濾鏡，我本人和我賣的東西一樣禁得起考驗」。

▲Smile與粉絲Bella快樂合影，貼心準備許多伴手禮回饋粉絲。

活動中相當積極參與互動的鐵粉Bella分享，追蹤Smile大約半年來，特別欣賞她有自信、懂生活的一面。今天實際見到Smile本人覺得根本就像童話裡的公主，皮膚好、身材好而且很有自信。Bella非常認同Smile常說：「女人要保持經濟獨立而且要懂得愛自己，如果你不先愛自己、那誰愛你？」像這樣的正確價值觀讓她覺得有被鼓勵到，而且跟著Smile買保養品，改善了眼袋、痘疤、頸紋…皮膚變好到連老公都看得出來，也提升了自信。

Bella也分享她這幾個月幾乎買遍所有BIO UP商品還囤了很多，尤其最愛all in one的BIO UP撫紋霜以及激彈膠原微米晶萃，覺得旅行帶這兩瓶出門就夠用，而這也是Smile所介紹的有感保養術。第一次參觀自然美生技研發中心的Bella還說：「我很愛逛百貨公司，想不到這裡比百貨公司還漂亮，都想來這裡當員工了！」