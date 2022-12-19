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上班族久坐不動熱量爆表？3種低卡零食嘴饞必備

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文／C編

現代人大多運動不足，上班時間長，吃飽了就坐著一整天，外食大多又油膩，常常一不小心就熱量破表，以下就來盤點嘴饞時可以替代的低卡零嘴，不僅可以療癒苦悶的心情，也不會吃進過多熱量，非常適合久坐不動的上班族參考。

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▲台灣森永,森永,果凍,低卡果凍,燕麥棒,Her森森,。（圖／Her森森）

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1.高纖燕麥棒

燕麥棒是近年很火紅的零嘴之一，適合能量補給的人食用，像是有健身習慣、沒時間吃一餐、嘴饞的人等等，燕麥棒擁有天然纖維，可以幫助腸道蠕動，雖比起高油、高糖的蛋糕零嘴比起，算是比較健康，但建議挑選上還是以高纖、無糖、少香料的款式會更好。

2.高蛋白質食物

在台灣便利商店多，想買熱騰騰的鹹食非常方便，不想老吃甜的，其實可以挑選一些高蛋白的食物，例如舒肥雞胸肉、茶葉蛋、滷蛋白、滷豆乾等等，搭配無糖豆漿、無糖優酪乳就是讓人很滿足的下午茶了。

3.低卡果凍

低卡果凍也是控制不住嘴饞時的好幫手，相較於白飯、麵包等等，一些機能的低卡果凍，可以提供少量的熱量，同時又帶有一點飽足感，口味香甜，吃起來口感也很好，有些更會添加維生素成分，適當補充營養能量，也是不錯的選擇。

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▲台灣森永,森永,果凍,低卡果凍,燕麥棒,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「台灣森永 森永威德in清涼果凍（白葡萄口味）」，180g*24入，原價1008元、特價749元，這款果凍在台灣已經熱賣很多年，零脂肪成分，一包僅有180大卡的熱量，可以迅速為身體補充活力與能量。

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