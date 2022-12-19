韓人氣女星「減肥菜單」公開！金憓秀不餓肚子　秀智、舒華都會吃地瓜

文／美人圈

由金憓秀主演熱播韓劇《王后傘下》即將要完結啦！給人嚴厲中卻溫柔的「中殿娘娘」，除了精湛演技再次圈粉不少觀眾外，擁有美艷外型的金憓秀，更以凍齡的高顏值與緊緻身材備受矚目。以下帶來5位女星的減肥菜單，宋慧喬豆腐飯、金世正菜單超飽腹、秀智菜單這個食物是必備！

女星減肥菜單

金憓秀

因《王后傘下》再創下事業巔峰的金憓秀，是個外表出眾的實力派演員，今年雖然已經52歲，但凍齡神顏與好身材，真的不輸新一代女星！女神曾經自曝自己的食量非常大，常常吃不飽，甚至早上就可以吃上11人份的肉量，非常驚人。不過食量雖大，在飲食選擇上她會避開精緻澱粉、加工食物，並會多補充抗氧化食物，例如藍莓、番茄等等。

▲金憓秀。（圖／IG@hs_kim_95）

宋慧喬

喬妹雖然40+，但緊實身材、無瑕透亮的好膚質真的讓人看不出年紀呀！其實在出道初期，宋慧喬也曾被批評身材「太健康」，是靠著有氧運動及飲食控制，成功減重17公斤！宋慧喬曾分享過自己飲食習慣，早、午餐吃八分飽，晚餐在六點前吃完，這樣可以維持好體態，同時讓身體更無負擔。

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

而「豆腐飯」也是喬妹成功瘦身一大秘密武器！豆腐含有豐富的膳食纖維，還是很好的蛋白質來源，將豆腐代替米飯，不僅相當有飽足感，熱量還相當低，再搭配上清淡飲食，還有效解決了下半身肥胖的問題！

金世正

女團出身又是演員的金世正，對於自己的體態管理也相當嚴格！除了超發達的二頭肌外，還有迷人的腹肌，讓人超羨慕，金世正曾經在自己的VLOG公開分享自己的飲食菜單，除了擁有豐富的蛋白質外，還有兼顧澱粉及蔬菜，營養均衡又飽腹，還成功在23天內瘦下5公斤！

早餐：水果＋優格

午餐：鮪魚沙拉

晚餐：雞胸肉沙拉or鮪魚＋豆腐壽司

點心：地瓜／堅果

▲金世正。（圖／IG@clean_0828）

秀智

秀智擁有清純的臉蛋、白皙的肌膚，一直以來是許多人心中的「初戀女神」！但其實身材姣好的她，也曾飽受肉肉身材的困擾，甚至還被譏為「象腿」。秀智的飲食菜單中以蛋白質及優質澱粉為主，其中關鍵的元素就是「地瓜」，不僅擁有膳食纖維，還有豐富維生素，可以幫助抗氧化，是營養價值非常高的超級食物。

早餐：1條地瓜、雞胸肉和蛋白質飲品

午餐：糙米飯一碗、沙拉

晚餐：2條地瓜

▲秀智。（圖／IG@skuukzky）

舒華

舒華從小就有星夢，自2018年出道以(G)I-DLE 女團成員以來也獲得了許多人的關注！不過在初期出道時，舒華也曾因身材圓潤、舞台表現等原因受到不少質疑，在出道幾年間，因為努力的練習，舞蹈力度、表情控制都有大幅度的進步，還靠著飲食控制及運動成功瘦下來！

早餐：蘋果1顆、低酯優格1杯

午餐：糙米飯、泡菜等小菜類、豆類食物

晚餐：地瓜1個、雞胸肉1塊（肚子餓的話吃堅果、能量棒）

▲舒華。（圖／IG@yeh.shaa_）

免責聲明：瘦身效果因人而異，使用前，請務必先諮詢過醫生，評估個人身體狀況才安全。

延伸閱讀

美腿女星甩肉秘訣！宋慧喬靠這招剷肉17kg，關曉彤瘦腿動作超簡單，從此象腿變腿精

女星瘦腿秘訣公開！楊冪、趙露思美腿操懶人必學，熱巴泡腳加「這個」去寒消水腫

「腹肌小仙女」陳暖央親授！10個超燃脂瘦小腹運動，只要每天3分鐘，肥肚直接消一圈

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載