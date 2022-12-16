冬天吃鍋陷阱多！營養師：少吃加工製品、「稠醬料」不要碰

▲火鍋湯少喝為妙。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫直降又下著小雨，正是揪三五好友吃鍋進補的季節，但是開心吃了鍋，小心別胖了身，營養師高敏敏提醒吃補陷阱多，想要健康吃少負擔，讓她教你如何正確吃。

#少油烹調、半水酒

麻油雞和薑母鴨絕對是冬天不可缺少的，但因為皆加了酒做烹調，如果是有高血壓、尿酸過高的朋友，務必小心攝取，減少酒及麻油的用量，使用半水酒烹調為原則，享用前記得將浮油刮除，減少油脂攝取。

#必加蔬菜才均衡

一般薑母鴨或麻油雞等，都是以肉為主，建議加入蔬菜類下去熬煮，以增加膳食纖維的攝取。

#使用輕醬料、避開稠醬料

建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油來享用原味口感，盡量少使用豆瓣醬或豆腐乳調味。

#少吃加工製品

以原型食材為主，像是蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等，避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品。

#量身打造「聰明補」

吃火鍋時，了解食材適不適合自己也很重要，一般人建議以青菜為主、以肉為輔，多吃原型食材，可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

高血壓患者：建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高

糖尿病患者：建議以少油、高纖食材為主，像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物則要注意攝取量以免血糖過高。

腎臟病患者：須注意湯和肉類蛋白質的攝取，含鉀量偏高。

痛風患者：須減少喝湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也須注意肉的份量並多喝水。

簡單來說，只要把握幾個原則：「多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」，吃鍋進補也可以很健康。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）