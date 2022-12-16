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「在逃公主」白鹿雪銀禮服仙氣爆棚、「最美妃子」張嘉倪黑白皮草盡顯氣場

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記者李薇／台北報導　圖／歡娛影視微博、張嘉倪微博

大陸時尚雜誌在日前舉辦盛典，邀請眾多藝人出席，眾女星們當然要好好打扮一番，其中，最近因《周生如故》人氣超高的白鹿一席銀白色禮服現身，簡直迪士尼公主降臨；「最美妃子」張嘉倪更是以一身毛茸茸的皮草大衣，展現美豔氣勢，一剛一柔，其他女星直接被碾壓過去。

▲白鹿,張嘉倪,周生如故,Guo Pei,GIORGIO ARMANI,延禧攻略,BVLGARI,時尚。（圖／歡娛影視微博、張嘉倪微博）

＃白鹿：Guo Pei 2016秋冬高級訂製服

憑藉著戲劇《周生如故》女主角爆紅的白鹿，清冷氣質受到大批粉絲喜愛，這次登上紅毯，更被譽為是「在逃公主」，她身穿Guo Pei 2016秋冬高級訂製服登場，銀白色系的U領禮服在腰間製作出蓬裙感，整個肩膀跟腰身利用蕾絲刺繡設計出細節，簡約大氣又優雅從容，完全將她的好氣質全都襯托出來，真的是仙女下凡。

▲白鹿,張嘉倪,周生如故,Guo Pei,GIORGIO ARMANI,延禧攻略,BVLGARI,時尚。（圖／歡娛影視微博、張嘉倪微博）

不只是禮服設計到位，白鹿整個造型都是精心打扮，在髮型設計上，採用大波浪的中分長髮，在頭頂位置左右各抓出一縷髮往後固定，製造出宛如公主頭的風格，細小的胎毛也特別往下自然梳開，不僅有顯臉小的效果，活動更是方便，不容易被長髮遮住視線。

▲白鹿,張嘉倪,周生如故,Guo Pei,GIORGIO ARMANI,延禧攻略,BVLGARI,時尚。（圖／歡娛影視微博、張嘉倪微博）

＃張嘉倪：GIORGIO ARMANI 2022秋冬系列

因宮廷劇《延禧攻略》「順嬪」一角被封為「最美妃子」的張嘉倪，最近因丈夫婚內出軌，風波不斷，但這次走上紅毯的她擺脫流言蜚語，以一身GIORGIO ARMANI 2022秋冬系列現身，黑白交錯的長版皮草大衣掛在手臂上，裡面一件V字緞面禮服，露出性感直角肩，一抹橘紅色唇妝成了身上最鮮明的色彩，女王架勢十足，氣場直接封殺其他女星，鎖住紅毯焦點。

▲白鹿,張嘉倪,周生如故,Guo Pei,GIORGIO ARMANI,延禧攻略,BVLGARI,時尚。（圖／歡娛影視微博、張嘉倪微博）

張嘉倪不僅這身穿搭很厲害，身上的珠寶也是加分關鍵，脖子上配戴了BVLGARI非常經典的DIVAS’ DREAM系列項鍊，V領禮服就像是專為它留出空間，手上也戴了同系列手鐲跟耳環，細緻的小小扇形緊密排列，細緻卻不搶戲，同時又展現出女性的剛柔並濟。

▲白鹿,張嘉倪,周生如故,Guo Pei,GIORGIO ARMANI,延禧攻略,BVLGARI,時尚。（圖／歡娛影視微博、張嘉倪微博）

關鍵字：

白鹿, 張嘉倪, 周生如故, Guo Pei, GIORGIO ARMANI, 延禧攻略, BVLGARI, 時尚

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