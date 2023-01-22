小賈辣妻私服穿搭公式！「西裝外套、工裝褲」沒超模身材也能駕馭

記者鮑璿安／台北報導

美國流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）妻子海莉（Hailey Bieber）引領時下流行，簡直是「穿搭範本」般的存在，她日常私服幾乎都是衣櫥內常見的款式，卻能搭出超模時尚感，以下就舉幾個經典Look，相當值得學習。

#羽絨衣加上工裝褲

兼顧保暖和時尚感的冬季搭配，海莉選擇穿著LOEWE羽絨外套，如氣球般自然鼓起的鮮明輪廓，營造出對比張力，下身則搭配巴黎小眾品牌Coperni 工裝褲，多口袋設計呈現出中性帥氣感，這一身就算沒有超模身材也能夠駕馭，簡簡單單就很吸睛。

#一件式毛衣搭配樂福鞋

Hailey Bieber 以法國設計師品牌Isabel Marant 2022秋冬秀款作為私服，柔軟的橘色毛衣相當符合季節性，特別是平口與一件式剪裁，巧妙彰顯了優越的鎖骨曲線，還讓一雙美腿在鏡頭下完美發揮。Hailey Bieber 手拎Bottega Veneta扭結包 Jodie Bag加持，白襪搭配平底鞋的學院風，讓整體造型休閒又時髦。

#無性別西裝外套

Hailey Bieber 經典穿搭怎麼能夠少了西裝外套？她偏好中性oversize款式，像是這套來自SAINT LAURENT 的灰棕色系外套，內搭短版上衣，藉此露出中空區域營造好身材，最後搭配寬鬆褲裝收尾，輕鬆又不失時尚感。