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「月尊」王鶴棣穿童裝登場當大男孩、「長珩」張凌赫貴族西裝帥到沒天理！

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記者李薇／台北報導　圖／傳遞眾星微博、PANDORA_王鶴棣微博

自小說改編的大陸仙俠劇《蒼蘭訣》播出沒多久就爆紅，拿下Netflix收視第2名，也成為社群網站洗版的話題作品，其中，飾演「月尊」的男主角王鶴棣跟男二「長珩仙君」張凌赫人氣也跟著飆高，最近兩人出席時尚雜誌盛典，穿搭更是帥到沒天理！

▲蒼蘭訣,王鶴棣,Louis Vuitton,張凌赫,Dior,Kim Jones,Christian Dior,時尚,穿搭。（圖／傳遞眾星微博、PANDORA_王鶴棣微博）

＃王鶴棣：Louis Vuitton 2023春夏白色西裝

在《蒼蘭訣》裡面霸氣十足的「月尊」王鶴棣，這次出席活動一改形象，秒變可愛小男孩，身穿Louis Vuitton 2023春夏系列單品，白色西裝上面縫製著超多逗趣的刺繡圖案，包括：剪刀、LV LOGO、板手、鉗子等等，連襯衫下緣都是鋸齒狀，就像是穿著小孩的衣服現身。

▲蒼蘭訣,王鶴棣,Louis Vuitton,張凌赫,Dior,Kim Jones,Christian Dior,時尚,穿搭。（圖／傳遞眾星微博、PANDORA_王鶴棣微博）

不只是西裝挑選了LV的設計，腳上那雙球鞋也是出自同系列，橘色、白色拼接鞋面，在鞋帶上穿進了LV經典的monogram串珠，呼應了品牌這一季的概念，「是一個男孩長大更加成熟精煉的過程」，運用許多童年標誌：紙飛機、積木串珠、卡通印花等元素，來貫穿2023年春夏的主題。

▲蒼蘭訣,王鶴棣,Louis Vuitton,張凌赫,Dior,Kim Jones,Christian Dior,時尚,穿搭。（圖／傳遞眾星微博、PANDORA_王鶴棣微博）

＃張凌赫：Dior 灰色威爾斯親王格紋西裝

同樣憑藉《蒼蘭訣》男二一角人氣暴漲的張凌赫，最近也是相當活躍，這次現身活動，身穿Dior最新的羊毛呢斜紋西裝套裝，搭配黑色短靴，看似單一色調的灰色布料，其實默默地隱藏了「威爾斯親王格紋」，兩種線條交織出大格紋跟小格紋的設計，剛開始是貴族皇室才會使用的布料，在這一季由創意總監Kim Jones重新演繹創辦人Christian Dior最喜歡的格紋。

▲蒼蘭訣,王鶴棣,Louis Vuitton,張凌赫,Dior,Kim Jones,Christian Dior,時尚,穿搭。（圖／傳遞眾星微博、PANDORA_王鶴棣微博）

不僅僅是布料很特別，在西裝雙排扣的領子前方，還設計了前胸鈕釦門襟，是相當少見的西裝設計，尖角翻領上面還藏了一個小小的CD徽章，低調又別具質感，讓人不禁聯想到戲劇中，「長珩仙君」一貫的清淺氣質，似乎也被帶到了現實世界中。

關鍵字：

蒼蘭訣, 王鶴棣, Louis Vuitton, 張凌赫, Dior, Kim Jones, Christian Dior, 時尚, 穿搭

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