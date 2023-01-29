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日本黑貓橡皮擦「邊擦邊改變形狀」！模樣怪異果然是水做的

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編輯／Ann

別以為橡皮擦已經變不出新花樣了，日本文具品牌偏偏就有新巧思，這次帶來全新的「黑貓橡皮擦」，最大特色就是並未做出貓咪的形狀，而是讓使用者在擦拭的過程中，慢慢收穫一隻獨一無二的小貓咪，高矮胖瘦任你擦！

日本文具品牌 sun-star推出一款名為「ネコゴム」的黑貓橡皮擦，最初的模樣完全看不出是一隻貓咪，而是在黑色背景中加入一雙細長眼睛，超有神看著主人。設計師形容，由於大家認為「貓咪是水做的」，所以這款橡皮擦乾脆以常規的四方造型製作，提供使用者發揮想像力，可以在擦拭的時候改變方向或是力度，進而出現一隻不規則輪廓的貓咪。

當然可以選擇擦出一雙尖尖的小耳朵，或是乾脆搓成小小一顆圓球，無論如何都是獨有的形狀，都能萌化大家的心。最重要是多了使用樂趣，受到許多貓奴的喜愛，售價約台幣75元，在日本上架後也得到好評。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

日本, 文具, 黑貓, 橡皮擦

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