fb ig video ETtoday search mobile

郭雪芙紅唇美翻天！年末跑趴「紅色唇膏」盤點，一抹變女神

>

▲▼跑趴紅唇盤點。（圖／翻攝自FB/郭雪芙）

▲郭雪芙的紅唇Look相當迷人。（圖／翻攝自FB/郭雪芙 Puff）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩逐步解封，郭雪芙就在臉書分享，年末跑趴一定要有一雙紅唇才能又美又颯，因疫情塵封許久的大勢紅唇也該解封了，她美照一發，引來網友大讚：「女神好美好漂亮」、「我的女神」。《ET FASHION》盤點跑趴紅色唇膏，擦上絕對成為眾人目光焦點。

▲▼ 年末跑趴「紅色唇膏」盤點。（圖／品牌提供）
▲SUQQU 晶采透霧唇膏，#113宵染，1,950元。

清透淡霧的色澤，輕輕一抹就能打造優雅氣息，深邃的血紅色調，是很推薦的一款入門紅色。

▲▼ 年末跑趴「紅色唇膏」盤點。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏，#966 (胭脂紅蘭限定版)，1,250元。

以火星蘭為靈感，花瓣上點綴著金黃的花朵如同唇膏的偏橘調色彩，打造絕美的鮮豔金屬感磚紅色。

▲▼ 年末跑趴「紅色唇膏」盤點。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 完美無瑕緞光潤唇膏，#經典紅門，880元。

醒目亮澤的華麗鮮紅，富含分子釘複合物、維他命E和西蕃蓮子油等抗衰老配方，讓雙唇柔軟豐潤。

▲▼ 年末跑趴「紅色唇膏」盤點。（圖／品牌提供）

▲NARS 特霧絲柔持色唇膏，#131，1,100元。

超顯白的霧面紅色，奶霧質地一秒服貼雙唇，上唇立刻鎖色不沾杯。

▲▼ 年末跑趴「紅色唇膏」盤點。（圖／品牌提供）

▲Shu uemura 無色限鏡光唇膏，#RD163，1,100元。 

專為亞洲膚色特調的亮紅色，一抹鏡光讓雙唇看起來鮮嫩欲滴。

關鍵字：

紅唇, 跑趴, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 用了「168斷食法」卻沒瘦？營養師曝5大原因：太晚進食也NG 楊紫瓊撞衫「小20歲」孫儷狀態超好！　穿Valentino禮服寶刀未老 IKEA嘉義城市店12／26開幕！　8500項全系列商品逛起來 郭雪芙紅唇美翻天！年末跑趴「紅色唇膏」盤點，一抹變女神 「月尊」王鶴棣穿童裝登場當大男孩、「長珩」張凌赫貴族西裝帥到沒天理！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面