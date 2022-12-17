郭雪芙紅唇美翻天！年末跑趴「紅色唇膏」盤點，一抹變女神

▲郭雪芙的紅唇Look相當迷人。（圖／翻攝自FB/郭雪芙 Puff）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩逐步解封，郭雪芙就在臉書分享，年末跑趴一定要有一雙紅唇才能又美又颯，因疫情塵封許久的大勢紅唇也該解封了，她美照一發，引來網友大讚：「女神好美好漂亮」、「我的女神」。《ET FASHION》盤點跑趴紅色唇膏，擦上絕對成為眾人目光焦點。



▲SUQQU 晶采透霧唇膏，#113宵染，1,950元。

清透淡霧的色澤，輕輕一抹就能打造優雅氣息，深邃的血紅色調，是很推薦的一款入門紅色。

▲Guerlain 紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏，#966 (胭脂紅蘭限定版)，1,250元。

以火星蘭為靈感，花瓣上點綴著金黃的花朵如同唇膏的偏橘調色彩，打造絕美的鮮豔金屬感磚紅色。

▲Elizabeth Arden 完美無瑕緞光潤唇膏，#經典紅門，880元。

醒目亮澤的華麗鮮紅，富含分子釘複合物、維他命E和西蕃蓮子油等抗衰老配方，讓雙唇柔軟豐潤。

▲NARS 特霧絲柔持色唇膏，#131，1,100元。

超顯白的霧面紅色，奶霧質地一秒服貼雙唇，上唇立刻鎖色不沾杯。

▲Shu uemura 無色限鏡光唇膏，#RD163，1,100元。

專為亞洲膚色特調的亮紅色，一抹鏡光讓雙唇看起來鮮嫩欲滴。