營養師曝「小火鍋熱量圖鑑」，酸菜白肉湯、冬粉藏發胖陷阱

▲小火鍋吃胖陷阱多，湯底挑選要注意。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

冷氣團來襲，這種天氣去吃小火鍋是多幸福的事，營養師高敏敏提醒，別看小小一鍋好像很無害，湯底和內料都要慎選才能吃不胖同時也能吃健康，貼心奉上懶人熱量圖鑑，要點餐時可以拿出來對照一下。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

#湯底（每1000ml 大約是一鍋個人鍋的湯底份量）

起司牛奶鍋1650kcal



麻辣鍋 1415kcal



石頭火鍋580kcal



酸菜白肉鍋 500kcal



豆腐鍋 440kcal



臭臭鍋440kcal



藥膳鍋330kcal



海鮮鍋130kcal



昆布鍋30kcal

營養師高敏敏分享，湯頭中最危險的就是麻辣鍋和起司牛奶鍋，相較於蔬菜鍋的湯底熱量，幾乎逼近120倍，她表示牛奶鍋會加奶油為了讓口感更好，代表食材在滿滿油鍋裡面，吸收湯底熱量後再吃下肚，熱量堪憂。

除了熱量要注意，湯底中的鈉含量也要注意，像是酸菜白肉鍋熱量偏低，但是鈉含量非常高，畢竟酸白菜是經過鹽巴下去醃製的，幾乎超過每日鈉總攝取量，建議湯底選擇昆布、海鮮鍋，湯頭應相對清淡，是比較好的選擇。

#菜盤

火鍋料(3-4粒) 100Kcal



蔬菜(兩份) 100Kcal



豆皮(片) 95Kcal



蛋(顆) 75Kcal



凍豆腐(80g) 75Kcal

玉米(2個) 72Kcal



冬粉(半把) 70Kcal



芋頭(塊) 35Kcal



南瓜(塊) 35Kcal



菇類(一份) 35Kcal



#肉片（每一盤 約是8-10片 160g）



牛五花 518 Kcal



梅花豬 470 Kcal



鯛魚片 206 Kcal



雞里肌 174 Kcal

#主食

白飯（碗）280kcal



王子麵（50g/包）249kcal



蒸煮麵（65g/塊）217kcal



冬粉（40g/把）140kcal



烏龍麵（180g/份）120kcal

如果覺得冬季吃鍋太罪惡，她也建議可以將主食換成烏龍麵和冬粉，她也提醒冬粉雖然熱量低，但若是丟入油油的湯內煮，若又拌上沙茶醬，熱量更是往上加，建議湯底清淡一點，麵也不要再加醬吃，才能少掉多餘的熱量、油脂跟負擔。

#醬料（每30g）

沙茶219kcal



豆瓣醬54kcal



醬油27kcal



辣椒醬25.5kcal



烏醋10.5kcal

常見的小醬料碟，裝滿就是大約30ml的醬，沙茶醬一小碟就破兩百卡，比一塊蒸煮麵還可怕，建議酌量使用，以醬油加上白醋，搭配青蔥和大蒜的清爽醬料最好。

#飲料 (每一杯約200ml)

可樂 102kcal

蘋果汁 94kcal

汽水 84kcal

可爾必思 58kcal

無糖茶 0kcal