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包・開箱／派對季必收Bottega Veneta金銀新色編織包！　鏡面光澤感超美

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▲Bottega Veneta 「Holiday 限定色系」亮點搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

年底派對季到來，若想入手一款應景卻又不會過時的經典包款，那麼Bottega Veneta在今年尾聲特別為熱門款式換上了「Holiday 限定色系」，絕對是大家的優先選擇，《ET FASHION》在包開箱專題特別整理以下閃亮的金銀色款式，一包在手，成為人群中最耀眼的存在！

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 「Holiday 限定色系」編織包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta標誌性的intrecciato編織經典工藝，最初誕生於60年代時，當時的裁縫機無法操作過於厚實的皮革材料，因此工匠將柔軟的羊皮裁切交錯編織，如此美麗的巧合誕生了。也因編織的寬廣包容性，得以融入許多包款持續進化創新，完全不擔心過季過時的問題。

熟悉Bottega Veneta的粉絲一定知道，近年來Cassette 、Mini Jodie等包款瘋狂洗版社群媒體，早已是街拍達人的摯愛款式，很適合與各種前衛造型進行混搭。在年末之際，品牌貼心為這些編織包款換上了金銀色調，絢麗奪目的鏡面光澤感，與編織撞擊出強烈火花，絲毫看不膩。

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲CASSETTE 金色編織斜背包 ；CASSETTE 金色編織水桶包 。（圖／品牌提供）

首先為放大編織紋理的CASSETTE 包款，帶來金銀色水桶包、斜背包選項，遊走於日常和華麗之間。若是偏好新穎的圓弧輪廓，可以選擇外觀如幸運餅乾造型的「TURN 」編織手提肩背包，這款包可通過改變上方的圓球束口處，一秒從手拎轉換到肩背，證明搶眼造型與實用度完全不衝突。

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲TURN 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲TURN 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲TURN 編織手提肩背包金銀色系 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

而大勢的MINI JODIE 編織手提包當然沒缺席，如同可頌般的單顆扭結造型，展現了編織的高超處理方式，作為一款手提包款，可說是最吸睛的存在，讓你在派對過後，依然能打造出經典造型。

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲MINI JODIE 金色編織手提包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

包開箱, Holiday , Bottega Veneta

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