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龍鳳錶上戲金球　江詩丹頓陀飛輪錶氣勢非凡

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▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪限量款腕錶於面盤生動演繹中國傳統的龍鳳戲珠圖。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

龍與鳳在華人文化中被視作天下太平的祥兆，也寓意著夫妻和睦、婚姻美滿，江詩丹頓（Vacheron Constantin）於農曆新年前推出3款各限量16只的Traditionnelle陀飛輪腕錶，即在手工機刻雕花面盤上呈現精雕的18K 5N粉紅金龍與鳳淩空飛舞、逐戲火珠的生動姿態，錶殼則以凹雕工藝裝飾渦形祥雲圖紋並延伸至錶圈及錶耳，氣勢萬千。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓雕刻大師精心雕琢的18K 5N粉紅金龍鳳戲珠圖案。

江詩丹頓3款龍鳳圖案Traditionnelle陀飛輪腕錶，手工機刻雕花面盤經由電鍍工藝處理，分別為黑色、深藍色和銀色，完美襯托雕刻大師精心雕琢、厚度僅0.33毫米的粉紅金龍鳳逐球形象，龍爪與鳳翼恰好搭在陀飛輪裝置上，凸顯內載的超薄2160自動上鍊機芯，透過錶背亦可欣賞機芯精美裝飾打磨細節。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

不僅名錶演繹祥龍主題，萬寶龍（Montblanc）每年於新年之初也會推出手工雕刻的「尋龍之旅」系列書寫工具，向擁有強大力量的神話生物致敬，最新款有兩種款式，主角為藏於地殼之下、掌管地震的璃龍，偶爾會向貧困村落透露寶藏地點或地下泉水位置。尋龍之旅系列璃龍限量款88鋼筆的純銀筆蓋浮雕龍首，塗覆褐色亮漆的筆身代表璃龍棲息的地底深處，描繪龍身並點綴美鑽象徵「璃」所代表的「水晶礦物」。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍尋龍之旅璃龍限量款8鋼筆，682,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

另一奢華版本璃龍限量款8鋼筆以Au750純白金打造，鑲嵌弗萊石榴石、帕拉伊巴碧璽、綠色和藍色藍寶石的龍身盤繞，龍脊與龍頭以鍍金處理，龍爪以白玉製作，筆蓋頂端則鑲有萬寶龍標誌性鑽石，而筆尖鐫刻一本打開的書籍，靈感源自愛好文學代表知識和教育的龍第八子負屭，精緻細節與華麗裝飾身價近逼500萬元。

▲▼ 江詩丹頓,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍尋龍之旅璃龍限量款8鋼筆，約4,938,000元。

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, Montblanc, 萬寶龍

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