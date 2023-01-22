楊祐寧、賈靜雯撞Tiffany手環覺得帥氣　明星最愛5款手環出列

▲楊祐寧到海邊衝浪，疊戴兩個Tiffany Lock手環。（圖／翻攝yoyang IG）

記者陳雅韻／台北報導

提及男、女都好搭配的中性手環，腦海是否浮現卡地亞（Cartier）LOVE與Juste un Clou釘子手環？除了出鏡率最高的兩款經典作品，Tiffany & Co.也推出跨越性別的Lock系列手環，吸引楊祐寧與賈靜雯不惜撞手環也要戴；此外，硬版手環與腕錶混搭也極為出色，陳昊森示範伯爵（PIAGET）Polo腕錶疊搭Possession手環，帥度破表！

▲賈靜雯戴上Tiffany Lock鑲鑽手還覺得很帥氣。（圖／翻攝alyssachia IG）

▲Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手環（左）384,000元，18K玫瑰金手環 201,000元。



Tiffany Lock手環

楊祐寧一句「你們戴Tiffany下水嗎？Why not ! That’s my life」，不知羨煞多少人，賈靜雯則說：「飾品不應該被侷限於性別的框架，如同Lock系列，真的好帥哦！」指的都是Tiffany最新Lock系列手環，創作靈感源自品牌1950年設計功能性掛鎖，最新的手環呈現方中帶圓的線條，結合創新旋轉機制，輕鬆就能戴上手，入門款是未鑲鑽的18K金或玫瑰金款，華麗版則結合雙色金並於18K白金環圈鑲美鑽。

▲陳庭妮私下卡地亞LOVE與釘子手還不離身。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

▲卡地亞黃K金LOVE 手環，小型款132,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

卡地亞LOVE手環

明星名流人手一只的卡地亞LOVE手環，為卡地亞紐約設計師Aldo Cipullo的創作，由兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，點綴螺絲圖案流露時髦氣息，由於需要「開鎖」，因此成為許多情人間愛的信物。品牌大使陳庭妮私下此款手環不離身，同時疊搭另一經典作品Juste un Clou釘子手環，連洗澡都不會拔下，堪稱完全融入日常的「生活珠寶」。

▲卡地亞Juste un Clou黃K金釘子手環，222,000元。



卡地亞釘子手環

卡地亞Juste un Clou釘子手環同樣是設計師Aldo Cipullo的創作，成功將平凡無奇的釘子轉化為珍貴珠寶，手環的兩個拱形圓管是利用隱藏式鎖扣開合，將釘頭對準的尖端，即可扣上，個性設計深受時尚男女喜愛。

▲陳昊森疊戴伯爵Polo系列夜黑色自動上鍊精鋼腕錶與Possession系列手環。（圖／伯爵提供，以下同）





▲伯爵Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石手環，380,000元。

伯爵Possession手環

以旋轉設計著稱的伯爵Possession系列珠寶，手環開口的兩端鑲飾孔雀石、紅玉髓等各種彩色寶石，搭配下方可旋轉的鑽石圈，繽紛亮眼又有趣，更酷的版本是頂端鑲嵌黑色陶瓷，吸引品牌大使陳昊森佩戴，並疊搭Polo系列夜黑色自動上鍊精鋼腕錶，輕鬆現型男風格。