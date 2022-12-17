北中南百貨轉播世足季軍戰　免費參加打卡再送可口可樂

▲世足今晚季軍戰為克羅埃西亞對摩洛哥。（圖／路透）

記者蔡惠如／綜合報導

今（12／17）晚2022卡達世足賽將迎來季軍戰，北、中、南3間百貨也將在戶外提供轉播球賽的活動，讓每個世足迷能聚在一起歡呼狂HIGH！適逢今晚也是台灣首個霸王級寒流報到，就讓歡呼聲力抗低溫，全部一起加油才熱血啊！

卡達世足迎向終戰，今晚11點起開播「克羅埃西亞對摩洛哥」，SOGO復興館1F廣場將從晚上11點至凌晨1點半，舉辦「SOGO揪團瘋足球 季軍加油場」現場賽事直播，民眾可免費參加，現場完成指定打卡畫面還可獲得可口可樂一瓶。忠孝館1F廣場還有「巨型adidas足球打卡裝置」，在12／18憑不限金額adidas消費發票+巨型足球打卡畫面，可免費兌換一條adidas運動毛巾。

▲世足四強現身，周末迎來最終戰。（組圖／路透）

台中、高雄大遠百也在今晚10：30推出「台中大遠百世足看華視」、「高雄大遠百世足看華視」Live直播，晚上9點開放入場，一起邀請民眾在300吋大螢幕前同歡呼，前200名入場民眾可得「暖心小禮包」，內有充氣加油棒、暖暖包、可樂、美食折價券，並在中場休息時還有歡樂抽獎，在廣場大型愛迪達裝置物前進行打卡、有獎徵答等互動活動，就有機會獲得愛迪達所提供專屬好禮。